Bir yıl önce göreve getirilen AKP’li başkan istifa etti

2021 yılının Şubat ayında AKP Konya Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen Mustafa Selman Avcı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Avcı istifa kararına ise işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterdi.

Müslüm EVCİ

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2021 yılının Şubat ayında AKP Konya Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Murat Koru'nun yerine Mustafa Selman Avcı getirilmişti.

Mustafa Selman Avcı, göreve getirilmesinin üzerinden henüz 1 yıl geçmesinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İŞLERİNİN YOĞUNLUĞUNU GEREKÇE GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından istifasına ilişkin açıklama yapan AKP'li Avcı,

“Uzun zamandır farklı kademelerinde görev yaptığım partimizde, son olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle görevlendirildiğim ve süredir icra ettiğim AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini iş yoğunluğum nedeniyle bırakıyorum.

‘Tevazu, samimiyet ve gayret' anlayışını en derinimize nüfuz ettirmek, daha iyi bir parti anlayışı ve daha çok çok gönle dokunmak amacıyla yola çıktığım bu aktif siyaset hayatında artık olamayacak olsam da AK davamıza destek olmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

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