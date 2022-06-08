BM: Türkiye’de 15 milyon kişi yeterli beslenemiyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye’de 84 milyon nüfusun yaklaşık 15 milyonu yeterli gıda tüketemiyor. Bu sayıya son üç ayda 410 bin kişi eklendi.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritası Türkiye açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, 84 milyon nüfuslu Türkiye'de 14.8 milyon kişi yeterli beslenemiyor. Bu sayıların artış hızı da ürkütücü. Son üç ayda Türkiye'de yetersiz beslenenlere 410 bin kişi katıldı. Bu yükselişin 50 bini son bir ayda gerçekleşti. Türkiye'deki 5 yaş altı çocukların yüzde 6'sı uzun süreli yetersiz beslenme çekiyor. Aynı yaş grubunun yüzde 1.7'si de kısa süreli de olsa yeterli beslenme imkanına erişemiyor.

EN KÖTÜSÜ ŞIRNAK

İstanbul nüfusunun yüzde 17.78'i (yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi) yeterli beslenemiyor. Bu oranlar Ankara için yüzde 17.55 (yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi), İzmir için yüzde 18.7 (yaklaşık 810 bin kişi), Muğla için yüzde 18.73 (yaklaşık 174 bin kişi), Antalya için yüzde 18.01 (yaklaşık 380 bin kişi) ve Trabzon için yüzde 17.64 (yaklaşık 112 bin kişi) diye sıralandı. Nüfusa göre yetersiz beslenmenin en fazla olduğu il Şırnak (yüzde 20.25), en düşük olduğu il ise Niğde (yüzde 17.35) oldu.