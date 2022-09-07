Boğaz’daki kaçak binasına dokunan yok

MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal’ın izin almadan çivi çakmanın yasak olduğu Boğaz'daki kaçak inşaatı sürüyor. Yıkım için harekete geçmesi gereken Boğaziçi İmar sadece izliyor.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Boğazı'nda son dönemde artan kaçak yapılaşma farklı bir boyut kazandı. Kanuna göre, kaçak inşaat yapan ve göz yumanlara hapis cezası var ancak mühürlenen mülklerde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Bunun bir örneği de Sarıyer'de yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘beşli çete' olarak nitelendirdiği müteahhitlerden biri olan MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal'ın Sarıyer'deki kaçak inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

RUHSATI BİLE YOK

Tarabya'da Boğaz ön görünümde yer alan iki katlı köşkü yıkarak yerine beş katlı yeni bir yapı kondurmak isteyen Günal, mimar Görkem Volkan'a bir proje hazırlattı. Boğaz'da yeni yapılara izin verilmiyor, mevcut yapılarda tadilat ve basit onarım yapmak için ise İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınıyor. Günal, ruhsat almadan 663 metrekarelik arazide yeni bir bina yapıyor. 12 Ağustos'ta Boğaziçi İmar inşaatı mühürledi. Ancak çalışmalar durmadı, bina iki kat daha yükseldi. Boğaziçi İmar, bunun üzerine sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

SÜRE DOLDU FAKAT…

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda yasa dışı yapılaşmaya karşı atılacak adımlar çok açık bir şekilde yazılıyor. Kanuna göre, Boğaziçi alanının tarihi, doğal ve mimari özelliklerinin korunmasından birinci derecede sorumlu olan kişi Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu. Kanunda, tebligatın yapılmasının ardından 15 gün içinde yapı, mal sahibi tarafından yıkılmaz ise yıkım işleminin Boğaziçi İmar tarafından yerine getirileceği yazıyor. Kılıçdaroğlu'nun ”Halkımızla helalleşeceğiz ama ‘beşli çete'lerle hesaplaşacağız” demesine ve mühür işleminin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen rağmen MNG'nin patronu Günal'ın kaçaklarına dokunulmaması dikkat çekiyor.

GÖZ YUMANA DA CEZA

Boğaziçi Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, kanunun 13. maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kimselere verilecek cezalar

1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılıyor. Fenni mesullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası veriliyor.

Kanuna göre, İmar mevzuatına ve kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler, görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.