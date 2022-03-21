Boğaziçi davasında arbede çıktı: Hakim duruşmayı terk etti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden 14 üniversitelinin yargılandığı davanın Çağlayan’daki duruşmasında arbede çıktı, hakim duruşmayı terk etti. Kapıları kapatıp sadece sanıkları alacağını bildiren hakime avukatlar ve CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto ettikleri için yargılandıkları davaya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

HAKİM SALONU TERK ETTİ

Duruşmada ilk olarak avukat Ömer Kavili, usulen yargılamaya itiraz etti.

Bunun üzerine hakim, Kavili'nin güvenlikler tarafından salondan çıkarılmasına karar verdi. Karar, yazılı şekilde tebliğ edilmediği için avukatlar bu karara da itiraz etti.

Bunun üzerine hakim salonu terk etti ve salonda güvenliklerle avukatlar arasında arbede çıktı.

AVUKATLAR HAKİM HAKKINDA TUTANAK TUTTU

Avukatlar yaşananlarla ilgili tutanak tuttu ve bu tutanağın HSYK'ya gönderileceğini açıkladılar.

Mahkeme heyeti, ifadesi alınmayan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin avukatlarının davadan alınmasına ve barodan avukat atanmasına karar verdi. Avukatlara göre bu karar da usulsüz.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ AVUKAT VE MİLLETVEKİLLERİNİ İÇERİYE ALMADI

Mübaşir aracılığıyla haber gönderen hakim, duruşmaya sadece sanık öğrencileri alacağını bildirdi.

Bu duruma tepki gösteren avukatlar ve duruşmayı takip eden milletvekilleri duruşma salonuna girmek isterken güvenlik görevlilerinin engellemesiyle karşılaştı.

Duruşma salonu önünde zaman zaman milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında itiş kakış yaşandı.

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