Boş baklavadan sonra, boş tost dönemi

Gaziantep’li bir tostçu, ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı ‘Boş Tostu” 2 TL’den satınca sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, atom, çikolatalı kavurmalı, muzlu, karışık, kaşarlı, gibi çok çeşit tost yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştığı için ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu, bu kez de yarım ekmek arasına ketçap ve biber koyarak 2 TL'den satmaya başladı.

1 DİLİM SUCUK, BİR DİLİM KAŞAR 2 TL

Bir süre önce sosyal medya hesabından, “Sadece 1 dilim, evet yanlış duymadınız 1 dilim kaşar ve 1 dilim sucuk maliyeti 2 TL. Esnaf bu maliyetle nasıl iş yapacak. Allah sonumuzu hayır etsin” paylaşımı yapan tostçu Erol boş tost ile ilgili ise şunları söyledi:

‘VATANDAŞA DESTEK OLAYIM İSTEDİM’

* Bu tostu ben çırak olarak tostçuluğa başladığım 2000 yılında o zamanın parası 100 kuruşa satıyordum. Kötü bir tost da değil aslında. Şuan 20 TL'den başlayıp, 50 TL'ye kadar giden bir fiyat arasında tost satışı yapıyoruz.

*Aradan geçen 22 yılda boş tostun fiyatı da yaklaşık 20 kat artmış. 22 yıl önce bu tosttan çok satardık. Amacımız, hem insanlara nostalji yaşatmak, hem de, her şeyin ateş pahası olduğu bir dönemde insanlara değişik bir alternatif sunmak.

2 TL’den satılan boş tost sosyal medyada da gündem oldu.

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