Bu dönem felaket ve sefalet getirecek

AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, ülkenin içinde bulunduğu durum için “Fevkalade kötü” dedi ve ekledi: “Böyle adalette, hakta hukukta en altta kalırız.”

Veli TOPRAK

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AKP kurucusu ve Başbakan eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır ülke gündemini değerlendirdi. Sert sözlerle iktidarı eleştiren Yalçınbayır, yaşanan dönemi “Felaket ve sefaleti getirecek” diye niteledi. Yalçınbayır “Eleştirdiğimiz için kınama, uyarma, disiplin tehdidi aldım” dedi. Yalçınbayır şunları söyledi:

HESAP VERECEKLER

“Toplumda nezaket ne ölçüde ise, adalete inanç ne ölçüde ise bizi yönetenlere de bu yansıyor. Zamanı geldi, Meclis kürsüsünden ‘haraç alıyorsunuz' dedim Tayyip Bey'e. Ama kınama aldık. Siz kişilerin konuşmasına mani oluyorsunuz. Bunun adı fırçalı demokrasidir.”

“Fevkalade kötü durum. Çözüm sandıktır. Böyle olursa yolsuzlukta, adalette, insan haklarında en alt sırada yer alırız. En altta yer almak insan onuruyla bağdaşmıyor. Bu iyi yönetimin değil, kötü yönetimin delilleridir. Onun için ben çığlık atıyorum, insanlar çığlık atıyor artık. Çağrımız olsun dedik. Çığ altında kalmayalım. Çünkü ben avukat olarak da yemin ettim, sadece Meclis'te yemin etmedim ki? Bunları söylemek boynumun borcu. Bu borcu ödemek istiyorum. Hiddetle, şiddetle değil, adaletle, nezaketle… Peygamberler bile hesap verecek dendi. Liderler, seçmenler hesap vermeyecek mi? Partiyi umut olsun diye kurduk, böyle teslim etmedik. Sözümüz vardı. Kalben buğz etmek (kin beslemek) inancın en alt derecesidir. Buğzu dile yükseltmek lazım, dil sözdür, demokrasidir. Seçim sonucu iktidarı ele geçirmek ve yönetmektir. Ama iktidar da hesap verecektir.”

Tayyip Bey'le siyaset hiç yapmazdım

Ertuğrul Yalçınbayır, siyasi pişmanlığını şöyle anlattı: “Hukukçu olarak, hukuk yoluyla mücadeleyi seçtim. Yastığa başını koyduğunda ne sizi huzursuz ediyor? 17-25 Aralık neden bir bakanı huzursuz ediyor? Çünkü insanın içinde bir hak duygusu var. Bugünkü anlayış olsa, ben Tayyip Bey'le siyaset yapmazdım. Onun hukukun korumakla ilgili yine sözümü söylerdim, ‘312 madde değişsin' derdim. Allah haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan bizi korusun. Bizim sığınacağım yer hak, hukuk, adalettir.”