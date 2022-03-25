Bülent Arınç’tan ekonomi yorumu: Evliya Çelebi bugünleri görseydi kahrından ölecekti

Manisa’da AKP’li Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali’ne katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaşanan ekonomik sıkıntıya ve gıda kuyruklarına değinerek, “Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa’daki Spil Dağı'ndan ve ovasından toplanan şifalı otlar AKP'li Şehzadeler Belediyesi tarafından bu yıl ilk düzenlenen Spin Şifalı Otlar Festivali'nde tanıtıldı.

Törene TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç'ın yanı sıra AKP Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, AKP İl Başkanı Salih Hızlı, ilgili kurumların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde vatandaşların topladığı sarmaşık, ısırgan, kuzu kulağı, ebegümeci, sığır dili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kaz ayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar yer alırken şifalı otlardan yapılan yemekler yarıştı.

EVLİYA ÇELEBİ ÜZERİNDEN EKONOMİK SIKINTIYA DEĞİNDİ

Festivalde konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, şifalı otların tanıtıldığı festivalin şifa şehri olan Manisa için genç kalınmış bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında yaşanan ekonomik sıkıntıya ve gıda kuyruklarına kendine özgü tarzıyla değinen Arınç şu ifadelere yer verdi:

“Doktor Muzaffer Yurttaş çok güzel ifade etti, ‘dağlardan yağlar ovalardan ballar' dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız”

“VAY YOBAZ, VAY GERİCİ”

Konuşmasında şifalı otlara değinen TBMM eski başkanı Arınç, geçmişte şifalı otların gericilik olarak değerlendirildiğini belirterek şu sözlere yer verdi:

“Şifalı otlar konusu çok eski bir konudur. Geçmişte bunlar konuşulurken ‘Vay gerici, vay yobaz, nereden çıktı bunlar, tıbbın kabul etmediği şeylerle mi uğraşacağız' derlerdi.

Günümüzde öyle iyi bir noktaya geldi ki, tabi reçete yazan ilaç sanayiyle iç içe olan doktorlarımız belki katılmayacaktır buna. O ilaçların hepsinin yan tesiri vardır ama şifalı otların hiçbirisinin yan tesiri yoktur.

Baş ağrısına da iyi gelir, prostata da iyi gelir, kalbe de iyi gelir. Hepsinin ayrı ayrı şifaları var. Artık tıp fakültelerinde de, üniversitelerde de bunun üzerine bölümler açılabiliyor. Tamamlayıcı tıp olarak şifalı otların da Allah şifayı murat etmişse mutlaka faydasının olduğu biliniyor.”

Kendisinin de eşi ile birlikte şifalı otlardan kullandıklarını ifade eden Arınç son olarak, “Bende reflü var, onun için kullandığım başka bir şey var. En son anjiyo oldum, onun için kullandıklarım var. Manisa'nın şifalı otlarında, endemik bitkilerinde sonsuz bir kaynak var. Bu kaynağı geliştirmemiz lazım, ihtiyaç olan tüm yerlere göndermemiz ve tanıtmamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde yemek yarışmasına katılanlara ödüllere takdim edilmesinin ardından Arınç ve eşi festivale şifalı otlar satan standları gezdi.

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