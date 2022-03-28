Bursa’da zam protestosu: Fiyatlar cep değil, artık can yakıyor

İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk, "Geçinemiyoruz" mitingi düzenleyerek, zamların geri alınmasını istedi. Mitingde Yıldırımlılar adına açıklama yapan Nermin Kaya, "Erdoğan’ın fantastik tezleri, TÜİK’in sahte verileri, NAS modeli Çin modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi" dedi.

Halil ATAŞ

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Zamların altında ezildiklerini, ifade eden Yıldırımlılar, Siteler kavşağından yürüyüşe geçerek Mesken Meydanı’nda “Geçinemiyoruz” mitingi yaptı.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİNİ YAŞIYORUZ”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın da destek verdiği mitingte Yıldırımlılar adına açıklama yapan Nermin Kaya,

“Zamların altında ezilen, tenceresini kaynatamayan, evini barkını ısıtamayan ve ödeyemediği faturalar yüzünden doğalgazı elektriği kesilen vatandaşlarımızın feryadını duyurmak için buradayız. Ülkemizde emeğiyle alınteriyle yaşayan yurttaşlarımız Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşamaktadır.

Tek adam rejiminin yarattığı güvensizlik, kuralsızlık, belirsizlik ve keyfilik krizi daha da derinleştiriyor. Erdoğan'ın fantastik tezleri, TÜİK'in sahte verileri, NAS modeli Çin modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi” dedi.

“AKARYAKIT ALAMAZ DURUMA DÜŞTÜK”

1 Ocakta asgari ücrete yüzde 50 oranında yapılan zammın bir ay dayanmadığını, kamu emekçilerin, işçilerin açlığa ve yoksulluğa terkedildiğini dile getiren Kaya,

“Elektrik fiyatlarına yeni yılın ilk ayında farklı tüketim gruplarına yüzde 50 ile yüzde125 oranında değişen zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları ise, son bir yıllık dönemde, konutlar için yüzde 47,1, ticarethane ve küçük sanayide yüzde 76,1, büyük sanayide yüzde 345,1, elektrik üretim santralleri için yüzde 290,4 oranında arttı. Akaryakıta yapılan zam nedeniyle aynı fiyattan iki kez akaryakıt alamaz duruma düştük” ifadelerini kullandı.

“CEP DEĞİL, ARTIK CAN YAKIYOR”

Gıda fiyatlarının cep değil, artık can yaktığına vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu;

“Evine et değil dert giren vatandaşın evine şimdi ot bile girmiyor. Çay simit hesabı ile iktidara gelenler, milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiler. Artık yurttaşımız pazara çıkamaz hale getirildi. Pazarda tüm ürünlerin fiyatları 20-30 lira arasında değişiyor ve yurttaşlarımız evlerine boş çantalarla geri dönüyorlar.

20 yıllık AKP iktidarının ve özellikle son 4 yıllık tek adam döneminin ülkemize faturası çok ağır oldu. Ülkemizi her alanda geriye götürüp adeta ekonomik çöküşe sürükledi. Mazot fiyatları, gübre, tohum, ilaç, sulama enerjisi gibi temel girdiler çiftçiyi üretemez hale getirdi.

Benzin fiyatları araç sahiplerine kontak kapattırdı. Yaptığınız her uygulamayla yoksulluk içinde yaşayan yurttaşlarımızın cebinden aldığınız parayı yandaş şirketlere büyük sermaye gruplarına aktardınız. Yaşadığınız bin odalı saraylardan aldığınız üç beş ballı maaşlardan halkın yaşadıklarını, çektikleri çileyi görmediniz.

Zam furyası altında sefalete sürüklenen, enflasyona ezdirilen, günde 9-10 saat çalışıp da evine ekmek götüremeyen işçi ve emekçilerin, geleceksizlikle karşı karşıya kalan gençlerin, her gün haklarına göz dikilen tacize, tecavüze şiddete uğrayan, işsizlik ve güvencesizlikle sınanan kadınların, açlık sınırının altında yaşamaya zorlanan emeklilerin, üretemez hale gelen köylülerin, borç içinde kıvranan küçük esnafın tahammülü kalmadı. Artık yeter! Zamlara ve hayat pahalılığına yeter diyoruz.”

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