Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü'nde hizmete açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanırken, dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle ücretsiz geçişler sona erdi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ ŞÖYLE

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. internet sitesinde yer alan ücretlendirme tablosuna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR’lar ise 950 TL ödeyerek geçebilecek. DHA

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