Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…