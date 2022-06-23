Cerrahpaşa’da şiddete karşı eyleme katılan doktora soruşturma

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, hekime şiddete karşı eyleme katılan ve TTB’nin çağrısıyla iş bırakan Tabip Odası temsilcisi Dr. Tahsin Çınar hakkında soruşturma başlattı. Oda temsilcisi doktor, ‘kaos ve infial yaratmaya çalışmakla' suçlandı.

Fırat FISTIK

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, bir doktorun şiddete uğramasının ardından yapılan eylem nedeniyle İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Temsilcisi Dr. Tahsin Çınar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAOS VE İNFİAL YARATMAYA ÇALIŞMAK OLARAK GÖSTERİLDİ

Başlatılan soruşturmada Çınar'ın kaos ve infial yaratmaya çalıştığı ileri sürülürken, hekime şiddete karşı yapılan eylemin hasta mağduriyetine yol açtığı savunuldu.

Yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Asistan hekimlerin izinsiz olarak iş bıraktıkları, hasta mağduriyetine neden oldukları ve bu olayda şahsınızın sosyal medya üzerinden izinsiz eylem çağrısında bulunduğu, kaos ve infial yaratmaya çalıştığıdır.”

Çınar hakkında açılan diğer soruşturma konusu ise Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 15 Haziran'da Türkiye genelinde yaptığı grev.

DEKANLIK BİZİMLE BİRLİKTE TEPKİ VERMESİ GEREKİRKEN SORUŞTURMA AÇIYOR

Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası temsilcisi de olan Çınar, soruşturmanın cadı avı niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

* TTB temsilcisi olarak yaptığımız faaliyetlerin önü kesilmeye çalışılıyor. Tamamen hukuksuz. Hekime şiddete karşı dekanlığın bizimle birlikte tepki vermesi gerekirken soruşturma açıyor. Bu da hangi tarafta olduklarını gösteriyor. Ben TTB'nin yasal temsilcisiyim ve fikir, düşünce ifade etme hürriyetine sahibim. Anayasadaki hakkımı kullandığım için soruşturuluyorum.

* Benim üzerimden TTB'yi de kriminalize etmeye çalışıyorlar. İkinci olayda ise tüm Türkiye'de yapılan grevin bir parçası olarak hastanemizde basın açıklamasını okuduğum, aslında görevim gereği ne yapmam gerekiyorsa onu yaptığım için soruşturuluyorum.

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