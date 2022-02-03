CHP anket sonuçlarını açıkladı: ‘AKP’nin kalesi kar gibi eriyor’

CHP Erzurum'da yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. İl Başkanı Suat Dülger, 2018 seçimlerinde kentte yüzde 73.3 oy alan Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 49.05'e düştüğünü, yüzde 14.3 olan Millet İttifakı'nın oyunun ise yüzde 35.75'e çıktığını söyledi.

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) en son seçimlerde yüzde 4.4 oranında oy aldığı Erzurum’da anket yaptırdı. İl Başkanı Suat Dülger, 2018 seçimlerinde yüzde 73.3 oy alan Cumhur İttifakı’nın oyunun Erzurum’da yüzde 49.05’e düştüğünü, yüzde 14.3 olan Millet ittifakının oyunun ise yüzde 35.75’e çıktığını söyledi.

Dülger, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'nin anketine göre Erzurum'da yoğun şekilde oyları erimesine rağmen halen 1. partinin AKP, 2. partinin CHP ve 3. partinin ise MHP olduğu görüldü.

“GENÇLERİN BİRİNCİ PARTİSİYİZ”

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

* Ocak 2022 anketimizde bizi en çok mutlu eden 18-25 yaş arası seçmende açık ara birinci parti oluşumuzdur. Zaten anket genelinde beklediğimizden çok yüksek oy alışımızın nedeni de bu durum.

* İlk defa oy kullanacak seçmen ve ilk defa geçen seçimde oy kullanma hakkı elde etmiş seçmende hükümete büyük bir tepki var. Bu tepki CHP’ye oy olarak dönüyor.

* Parti bağlantısı zayıf olan gençler AKP’nin karşısında net duruşu CHP’de gördüğü için CHP’ye yöneliyor.

* Ulusal ölçekte de benzer bir durum anket şirketlerinin tümü tarafından tespit edilmiş durumda. Bu bağlamda Erzurum gençleri de benzer bir tavır gösteriyor.

“AKP VE MHP KAR GİBİ ERİYOR”

Dülger, son seçimlerde Erzurum’da oy oranı 54.8 olan AKP’nin yaptırdıkları ankette göre 38.8’e, oy oranı 18.5 olan MHP’nin ise 12.8’e gerilediğinin görüldüğünü anlattı. Anketin kent merkezinde 368 kişi ile yüz yüze yöntemiyle yapıldığını ve her iki ayda bir tekrarlanacağını vurgulayan CHP İl Başkanı Dülger, “Millet ittifakı yani AKP ve CHP ülke genelinde olduğu gibi Erzurum’da da kar gibi eriyor. Partimiz ve Millet ittifakı bileşenleri ise ciddi şekilde bir yükseliş içerisinde. Sonuç olarak 2018 seçimlerinde yüzde 3.5 oy aldığımız Erzurum merkezde anketimizde kararsızlar dağıtıldığında CHP’nin oy oranının yüzde 19.8’e çıkmış olduğunu görüyoruz. İktidarın Erzurum kalesi yıkılıyor” diye konuştu.

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