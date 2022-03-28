CHP’li Özel: Çoban Muharrem’in ölümüyle ilgili iddialar soruşturulmalı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çobanlık yapan Muharrem Aksan’ın, 24 Mart’ta polisin atış talimi yaptığı alanda ölü olarak bulunmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tüm iddiaların titizlikle soruşturulmasını istedi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Muharrem Aksan’ın ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Muharrem Aksan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduk. Ailenin, avukatların ve baronun iddialarını ve valilik açıklamasını okuduk. Tüm iddialar titizlikle soruşturulmalıdır. Süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

ŞANLIURFA BAROSU: SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamada ise, köylülerin evlerine 500 metre kadar yakınlarında sürekli gelip atış yapıldığını, olay günü de saat 18.00'e kadar bölgeden silah seslerinin geldiğini ifade ettikleri kaydedilerek şu görüşler dile getirildi:

“Aile ile yaptığımız görüşmede çocuğun arkadaşlarına ‘Ben bir köpek bulmaya gideceğim' dediğini ve gittiği bölgenin de emniyetin atış talimi yaptığı yer olduğu, cesedin de burada bulunduğu belirtildi.

Aile olay günü en son saat 16.30'da, çocuklarına ulaşabildiklerini ve nerede olduğunu sordukları gencin, arazide hayvanların yanında olduğunu söylediğini kaydetti.

Bu görüşmeden sonra da eve gelmeyince babası çocuklarına gidip, karakola haber vermelerini söylemiş ve akrabaları ile birlikte çocuğunu aramaya başlamışlardır. Yine o bölgede yaşayanlar, evlerinin 500 metre yakınında olan bir alanda polislerin sürekli gelip atış yaptıklarını ve o gün de saat 18.00'e kadar silah seslerinin geldiğini beyan etmektedir.”

VÜCUDU PARÇALANMIŞ

Ailenin saat 22.00 sıralarında Muharrem Aksan'ın cansız bedenine ulaşabildiği belirtilen Şanlıurfa Barosu açıklamasında, aile ile yaptıkları görüşmede çocuklarının vücudunda şarapnel izleri ve sis mermisi olabilecek güçte taşı bile parçalayan mermilerin olduğu, elinin olmadığı, vücudunun parçalandığı ve olay yerine gittiklerinde barut kokusu yolunda bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında ise şu iddialar yer aldı: “Bu şekilde denetimsiz bir şekilde atış talimi yapılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açmaktadır. Devletin öncelikle çocukların güvenli alanlar da yaşama hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Şanlıurfa Barosu olarak yaşamını yitiren Muharrem Aksan'ın ailesine başsağlığı diliyor, olayın aydınlatılması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

VALİLİK:İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtilirken,”Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

3 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

24 Mart'ta Çalışkan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesine, “Köpek aramaya gidiyorum” diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan çoban Muharrem Aksan'a, 3 gün boyunca yapılan tüm aramalara karşın ulaşılamadı.

Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan’a ait olduğunu belirledi.

Muharrem Aksan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.