Cumhurbaşkanı’nın doğduğu semte Millet Bahçesi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'ya Millet Bahçesi yapılacak. Otopark olarak kullanılan vakıflara ait araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştürecek imar planları tamamlandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Kasımpaşa'da Küçükpiyale Mahallesi'ndeki 11 bin 834 metrekarelik otoparkı, Millet Bahçesi olarak düzenlemek üzere imar plan çalışması yaptı. Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı planlar bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Plan açıklama raporunda İstanbul'un yapı ve nüfus yoğunluğu yönünden en yoğun ilçesi olan Beyoğlu'nda atıl ve kullanışsız durumdaki otopark alanın; aktif yeşil alan donatıyı arttırmak, olağanüstü durumlarda da afet toplanma ve geçici barınma alanı olarak kullanılmak üzere ilçeye kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

ALTI OTOPARK OLACAK

Yeni plan ile parselin 9 bin 517 metrekaresi, Millet Bahçesi olarak planlandı. Millet Bahçesi'nde çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, tematik bahçeler, piknik alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet yolları, egzersiz alanları, futbol sahaları, çok amaçlı salon yer alabilecek. Millet bahçesine inşa edilecek yapılar için emsal 0.22, yükseklik 2 kat olarak belirlendi. Millet bahçesinin zemin altında kalan bölümü otopark olarak düzenlendi.

MÜLKİYETİ VAKIFLARA AİT

Raporda yer alan bilgileri göre 11 bin 834 metrekarelik parsel, yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan mazbut vakıflardan Hacı Mehmed Kaptan Bin Hasan Vakfı'na ait. Mevcut planlarda da sağlık tesisi, halk eğitim merkezi, park, yeraltı otopark ve cami alanı fonksiyonlarına sahip.

Planla ilgili görüşü sorulan İstanbul İl Müftülüğü, parseldeki dini tesis alanının küçültülmemesi kaydıyla teklifi uygun bulduğunu bildirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de bölge içinde eşdeğer yüzölçümlü ve kamu mülkiyetindeki taşınmazlarda sağlık tesis alanı ayrılması şartıyla plan değişikliği teklifinde sakınca bulunmadığını belirtti. Ancak planda, bu talepler doğrultusunda bir düzenleme yer almadı.

39.4 MİLYONLUK İHALE YAPILDI

TOKİ, Küçükpiyale Mahallesi Millet Bahçesi için 19 Ağustos 2021'de ihaleye çıkmıştı. İhaleyi Karahanlı Taahhüt- Kocaerler Harfiyat İş Ortaklığı kazanmıştı ve 39 milyon 423 bin liralık sözleşme imzalanmıştı. Millet Bahçesi'nin 2023 yılının şubat ayında bitirilmesi planlanıyor.

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