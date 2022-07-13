Datça’da yangın orman yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor
Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi, Kocadağ’da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Maşa Çukuru’na doğru ilerleyen yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangına 9 helikopter ile 5 uçak sevk edildiğini duyurdu.
Fotoğraf ve videolar: ÖMÜR KIRBAŞLI / SÖZCÜ
Muğla'nın Datça ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kocadağ'daki askeri radar üssünün bulunduğu yerin hemen altında henüz bilinmeyen bir neden ile orman yangını başladı.
Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.
YERLEŞİM YERLERİNE UŞAŞTI
Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı.
YOLLAR KAPATILDI, PLAJLAR BOŞALTILDI
Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı.
9 HELİKOPTER 5 UÇAK MÜDAHALE İÇİN BÖLGEDE
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangına 9 helikopter ile 5 uçak sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca söndürme çalışmalarına 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile devam edildiği bilgisi de verildi.