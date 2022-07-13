Datça’da yangın orman yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor

Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi, Kocadağ’da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Maşa Çukuru’na doğru ilerleyen yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangına 9 helikopter ile 5 uçak sevk edildiğini duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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Fotoğraf ve videolar: ÖMÜR KIRBAŞLI / SÖZCÜ

Muğla'nın Datça ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kocadağ'daki askeri radar üssünün bulunduğu yerin hemen altında henüz bilinmeyen bir neden ile orman yangını başladı.

Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE UŞAŞTI

Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı.

YOLLAR KAPATILDI, PLAJLAR BOŞALTILDI

Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı.

9 HELİKOPTER 5 UÇAK MÜDAHALE İÇİN BÖLGEDE

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangına 9 helikopter ile 5 uçak sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca söndürme çalışmalarına 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile devam edildiği bilgisi de verildi.

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