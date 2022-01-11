Dışişleri Bakanlığı, AKP’nin arka bahçesi haline geldi

Aralarında AKP’li eski bakanlar, vekiller, vekil adayları ve akrabalarının bulunduğu birçok isim, büyükelçi, müşavir, ataşe sıfatı ile binlerce Euro maaş karşılığıyurt dışında görevlendirildi. 25 AKP’li isim büyükelçi olarak atandı .

Deniz AYHAN

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Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri AKP'nin arka bahçesi oldu. Eski AKP milletvekilleri, vekil adayları, bakan danışmanları, milletvekili akrabaları binlerce Euro maaş ile büyükelçi, büşavir ve ataşe yapılıyor. Yurt dışına atanan son örnek ise Soma'da madenci tekmeleyen eski Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel oldu ve büyük tepki aldı.

Mevcut büyükelçiler arasında AKP'li milletvekillerinin yanı sıra, bakanların, milletvekillerinin hatta belediye meclis üyelerinin akrabaları da var. Halen Büyükelçi olan isimler şöyle:

– AKP Ankara eski Milletvekili Aşkın Asan, Cakarta Büyükelçisi

– AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkadir Önen, Pekin Büyükelçisi

– AKP Eskişehir eski Milletvekili Murat Mercan, Washington Büyükelçisi

– AKP Sakarya eski Milletvekili Şaban Dişli, Lahey Büyükelçisi

– AB eski Bakanı Egemen Bağış, Prag Büyükelçisi

– AKP Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçisi

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçisi

– AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kardeşi, eski milletvekili Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçisi

– Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi

– İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kardeşi Mehmet Mustafa Göksu, Doha Büyükelçisi

– AKP eski Milletvekili Edibe Sözen'in özel kalem müdürü Rahmi Göktaş'ın eşi Mahinur Özdemir, Cezayir Büyükelçisi