DİSK Eskişehir’den haykırdı: Bu böyle gitmez!

DİSK Bölge Temsilciler Toplantısı Eskişehir'de yapıldı. Toplantıya katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı. Asgari ücret güncellenmeli” dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de DİSK Temsilciler kurulu toplatısına katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların geri alınmasını ve faturalardan vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

“YAŞANANLARIN SORUMLUSU AKP İKTİDARI”

Eskişehir Özdilek Kültür Merkezi’nde düzenlenen DİSK Temsilciler kurulu toplatısına, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim kurulu Üyesi Seyit Aslan ve DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ile DİSK bölge temsicileri katıldı.

Toplantının ardından basın toplantısı yapan Çerkezoğlu,

“Bütün dünya ve Türkiye evet zor bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye'de ekonomik kriz Türkiye'de daha da ağırlaştı. Döviz kurundaki artış arkasından 2022 yılı başı itibarı ile enflasyondaki durdurulamayan yükselme, hayat pahalılığı, her birimizin ücretinin, alım gücünün giderek gerilediği bir dönemi yaşıyoruz.

Öncelikle şunu söyleyelim ki yaşadığımız bu tablo kendiliğinden ortaya çıkmış, tesadüfî bir tablo değil. Ya da ülkeyi yöneten iktidarın iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum da değil. Yaşanan bu yüksek enflasyonun, yoksulluğun, döviz kurundaki artışın, bu işsizliğin nedeni 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarlarının, onların politikalarının bir sonucu” dedi.

“BU BÖYLE GİTMEZ”

Bilinçli tercihlerin Türkiye'yi bu duruma getirdiğini öne süren Çerkezoğlu, yaşanılan bu tablonun, Türkiye'yi yöneten iktidarın temel ekonomik rotasının bir sonucu olduğunu söyledi. Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Bu kadar yüksek işsizlik, özellikle genç işsizliği ve kadın isşizliği, yüzde 100'lerin üzerine çıkan enflasyon, TÜİK'in resmi rakamlarıyla bile enflasyonun yüzde 55 olduğu, TÜİK'in resmi rakamlarıyla bile enflasyonun yüzde 65 olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Akaryakıta, benzine her gün neredeyse zam geliyor.

Elektriğe, doğalgaza, suya yüzde yüz 25'lere varan aylık zamlar var. Böylesi bir süreçte işçiler, emekçiler, ücretiyle birlikte geçinenler hayatını sürdüremez durumda. Bu yüzden hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Gerçekten bu böyle gitmez.

Bu politikaların değişmesi lazım. Yani emekten yana, halktan yana, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin, işçilerin, emekçilerin, insanca yaşayacağı bir sisteme, bir düzene, politikalara ihtiyaç var. Bu sebeple DİSK olarak 5 acil talebimiz var, 5 acil mücadele hedefimiz var.”

“ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENSİN”

Konuşmasında taleplerini sıralayan Çerkezoğlu taleplerini şöyle sıraladı:

* Birincisi yapılan bu zamların mutlaka geri alınması ve faturalar üzerindeki verginin kaldırılması lazımdır.

* İkincisi evet asgari ücrete yüzde 50'lik bir artış yapıldı. Bu büyük bir müjde olarak sunuldu ama bir asgari ücret toplumu gelmiş olan Türkiye'de asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artış daha o artış elimize geçmeden eridi gitti, uçtu gitti. Şu an resmi enflasyonun bile altında kalan artış söz konusu.

* Dolayısıyla biz asgari ücret tespit komisyonunun hemen toplanarak, yılsonunu beklemeden, bu asgari ücretliler 2022 yılının sonuna kadar bu ülkenin işçisinin, emekçisinin geçinmesi, hayatını sürdürebilmesi, çoluğuna, çocuğuna evine götürebilmesi mümkün değil. O nedenle asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı.

* Asgari ücret güncellenmeli. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir ücret girebilmelidir diyoruz. Şu an asgari ücret daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altında. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı için gerekli olan tutarın altına düşmüş durumdadır.

* Ücretlerden alınan vergi azaltılsın.

* Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilsin. Herkese güvenceli istihdam sağlansın.

* Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılsın.

BİLDİRİ DAĞITTILAR

Çerkezoğlu daha sonra DİSK bölge temsilcileriyle birlikte, ‘Türkiye'de hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez’ diyerek başlattıkları mücadele sürecine dair bildirilerini dağıttı. Bildirim dağıtan DİSK üyeleri, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘İnadına sendika, inadına DİSK’ şeklinde sloganlar attı.

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