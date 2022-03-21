Diyanet için sadece iki milli gün var

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim’i görmezden geldiler. Hutbelerde Atatürk’e yer vermemesi dolayısıyla eleştirilerin hedefine konulan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021’de yalnızca Sarıkamış Şehitleri Günü ve 15 Temmuz için tören düzenledi...

Ali Ekber ERTÜRK

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Cuma hutbelerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan imtina eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nda, milli gün olarak sadece Sarıkamış Şehitleri'ni Anma ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yer aldı.

266 sayfalık raporda kurumun düzenlediği “Millî Gün ve Gecelerde Düzenlenen Programlar” ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Mûsikî Korosu'nun etkinliklerine yer verildi.

Diyanet'in “Millî Gün ve Gecelerde Düzenlenen Programlar” kapsamında sadece Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendiği görüldü. Yine müzik korosunun etkinlikleri arasında da 15 Temmuz'dan Malazgirt'e, Kerbela Şehtileri'nden TRT kandil programlarına kadar bir dizi etkinlik sıralanırken 29 Ekim, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın hiçbiri yer almadı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Mûsikî Korosu'nun konser etkinlikleri şöyle sıralandı:

– 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

– Malazgirt Şehitlerini Anma Programı

– Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı

– Mevlid-i Nebi Açılış Programları

– Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri

– Ramazan Ayı Etkinlikleri

– TRT Kandil Programları

– 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri

– Gençlik Buluşmaları

– Huzurevi Konserleri

– Cezaevi Konserleri

– Hastane Konserleri

– Dini Musikî Eğitimleri