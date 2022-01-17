Diyanet’e göre sosyal medya ahlaksızlıkmış!

Diyanet’ten sosyal medya kullanımına ilişkin zehir zemberek değerlendirmeler geldi Yazıda, sanal alemin gençleri müstehcenliğe, ahlaksızlığa sürüklediği öne sürüldü.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet'e ait Aile Dergisi'nde İlahiyatçı Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu ilginç bir makale kaleme aldı. Baloğlu, sosyal medyaya takılan genç kızların bedenlerinden nefret ettiği savunuldu. Yine sosyal medyanın gençleri siyasi ve dini otoriteye karşı çıkışlarının adresi olduğu da vurgulandı. Makalede, “Bu şeffaf kötülük, yalnızca değerlerimize musallat olmakla kalmıyor, aynı zamanda cemaat, cemiyet gibi toplumsal birlikteliğimizin köklü simge kavramlarını çaktırmadan ‘ağ' kavramı ile değiş tokuş ediyor” denildi.

İşte o makaleden bir bölüm:

– Facebook nefret tohumları ekiyor. Bütün sosyal medya biçimleri içinde en tehlikeli olan ise Instagram ve hedefinde çocuklar var. İlgi alanını sosyal kıyaslamalar, bedenler ve insanların hayat tarzları üzerine kurgulamış durumda.

– Genç kızların yüzde 32'si kendi bedenlerinden nefret ediyor ve kendilerini kötü hissediyorlar.

– Bu sosyal medya yüzünden gençler, kaygı bozukluğu yaşıyor ve depresyona giriyorlar.