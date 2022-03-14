Doktorların Taksim’e çelenk bırakmasına izin verilmedi

Türk Tabipleri Birliği, Taksim’deki Atatürk anıtı önüne 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çelenk bırakmak istedi ancak polis izin vermedi

Fırat FISTIK

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı'nı hastanelerde yapılan eylemlerle kutluyor. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının taleplerini dile getiren TTB, her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Atatürk anıtına çelenk bırakacaktı fakat polis izin vermedi.

“BUGÜNLER GEÇECEK BİLİYORUZ”

Polisin engellemeleri sonucu çelenklerini polis barikatının önüne bırakan hekimler, Taksim Meydan'da şu açıklamayı yaptı:

“Her yıl çelenk koymak için heyetle buraya geldik ancak bize ‘Çelenk koymanızda bir sakınca yok ancak konuşamazsınız' dendi. Konuşamadığımız bir yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız.

O yüzden engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bugünler geçecek biliyoruz. Daha özgür günlerde, daha güzel günlerde daha kalabalık, neşeyle coşkuyla buluşacağımız 14 Mart'larda buluşmak üzere.”

DOKTORLAR, HASTANELERDE İŞ BIRAKIYOR

Doktorlar, bugün ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında hastanelerde iş bırakıyorlar. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da da birçok hastanede iş bırakan hekimler özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Giderlerse gitsinler” açıklamasına karşı taleplerini dile getiriyorlar.

TTB tarafından taleplere dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: “Geldiğimiz noktada sağlık sisteminin artık tıkandığı herkes tarafından görülmektedir. Toplumun sağlığı her geçen gün daha kötüye gitmekte, sağlığa ulaşım ise güçleşmektedir. Sağlık sistemi sürdürülemez durumdayken; bizler sağlıkta şiddet ve malpraktis tehdidi altında, düşük ücretlerle ve ağır iş yüküyle çalışmak zorunda kalmaktayız. Meslek onurumuzun ve emeğimizin en değersiz hale getirildiği dönemdeyiz.”

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