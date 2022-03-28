‘Dur’ ihtarına uymayan araca ateş açıldı, sırtından vurulan sürücü öldü

İstanbul’da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içinde 5 şüphelinin bulunduğu bir araca ekipler ateş açtı. Polisin açtığı ateşle sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. Şüphelilerin kontrol noktasından kaçmak için gaza bastıkları sırada bir polisin ayağını ezdikleri öne sürüldü. Polisler hakkında adli işlem başlatıldı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün 01.35'te Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasından geçen bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil hızlanarak yoluna devam etti. İddiaya göre, şüpheliler hızlanırken, aracı ekiplerin üzerine sürdü. Bu sırada bir polisin ayağı ezildi.

SIRTINDAN VURULDU

Polis ekipleri kaçan araca ateş açtı. Kurşunlardan biri araç sürücüsü E.E.'nin (23) sırtına isabet etti. Otomobil bir süre ilerledikten sonra durdu. Yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Otomobilde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 1 silah ele geçirildiği öğrenildi. E.E.'nin ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı öne sürüldü. E.E.'nin, araçta uyuşturucu olduğu için kaçmaya çalışmış olabileceği belirtildi. Öte yandan araca ateş açan polisler hakkında adli işlem başlatıldığı, ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı