‘Düştün mü kimsen kalmıyor’ demişti, kimsesiz öldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tek başına yaşayan engelli Rafet Ay (52), virane evde ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl evi çökme tehlikesi geçirdiği için kendisini ziyarete gelen ilçe Kaymakamı’na “Düştün mü kimsen kalmıyor” diyen Ay’ın, engelli maaşının Perşembe günü kesildiği için bunalıma girerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Latif SANSÜR

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Karacasu Işıklar Mahallesinde ikamet eden Rafet Ay, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. Uzun yıllar pide ustası olarak çalışan Ay yıllar önce beyin kanaması geçirdi. Yüzde 67 engelli raporu olduğu için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından maaşa bağlanan ve iki öğün yemek verilen Ay, yaşamını metruk bir evde sürdürüyordu.

Bakımsızlıktan çökme tehlikesi bulunan evini ziyaret eden önceki Kaymakamı Furkan Alpay’a, “700 lira yaşlılık aylığıyla geçinmeye çalışıyorum. Evin belli bölümlerinde çökme tehlikesi var. Düştün mü kimsen kalmıyor. Kimse yaşadıklarımı tam anlamıyla bilmiyor. Emekli olmak istiyorum. Benim çevrem çok genişti ama bugün kimsem kalmadı. Günleri ah'la vah'la geçiriyorum” ifadelerini kullandı. Kaymakam Alpay'ın girişimiyle evin çatısı onarılırken, diğer tamiratların zaman için yapılacağı bildirildi.

BİR KEZ DAHA RAPOR ALMAK İSTEDİ, ELİNDEKİLER DE GİTTİ

Çevresinden alınan bilgiye göre Rafet Ay, yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden zor bir döneme girdi. Emekli maaşının artması umuduyla geçtiğimiz günlerde bir kez daha sağlık kurumlarına başvurarak daha yüksek dereceli engelli raporu almak istedi.

Ancak, tam tersi oldu; yüzde 67 olan engeli yüzde 38'e düşürüldü. Geçen Perşembe günü PTT şubesine giderek maaş almak isteyen Ay, maaşının iptal edildiğini öğrendi. Yaşadığı hayal kırıklığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinden destek istedi, ancak iddiaya göre olumsuz yanıt aldı.

Evine gelen Ay'ın iki gün evden çıkmaması üzerine komşuları evini kontrol etti. Rafet Ay'ın cansız bedeniyle karşılaşanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ile jandarma, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ay'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.