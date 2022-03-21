Ekmek bulamazsan manzaraya bak!

Rize'de ucuz ekmek kuyrukları her gün uzarken AKP'li Belediye, tepki çeken bir icraata imza attı. Günbatımını izlemek isteyenler için 5 milyon liralık tesis ihalesi yaptı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de ucuz ekmek kuyrukları günden güne uzarken, AKP'li Rize Belediyesi 5 milyon 100 bin TL'ye sosyal tesis yaptırıyor.

Belediye, 17 Mart'ta ‘Boğaz Mahallesi deniz feneri sosyal tesis yapım işi' için sözleşme imzaladı. Deniz dolgusu üzerinde yapımına başlanan ‘Deniz Feneri' sosyal tesis projesinde yaklaşık 1171 metrekare alan üzerine restoran, seyir terası, deniz feneri, fener balkon, deniz müzesi, kule çevresi hol, personel alanı, mutfak, bay bayan mescit, yönetim odası, çocuk oyun alanı ve denize sıfır oturma alanları yer alacak.

Deniz Feneri sosyal tesisinin 6 ay içerisinde tamamlanacağı belirtilirken, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, projeyi “Güneşin batışının izlenebildiği, plaj imkanı da sunacak bir sosyal tesisi yapıyoruz” diye tanıtmıştı.