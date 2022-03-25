Ekrem İmamoğlu suikast ihbarı hakkında ilk kez konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suikast ihbarı ile ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu “İBB'ye 80’e yakın müfettiş gönderip, her odada teftiş yapacağım diye en yüksek seviyede ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konulara da azami ilgi göstermeye davet ediyorum. Bu tür hamleler olur, olmaz, yazılır, çizilir. Biz görevimizin başındayız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Gürpınar'da başlayan kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişken sorularını yanıtladı.

Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağına ilişkin ihbar mektubunun ardından emniyet güçleri ve adli makamlar tarafından bir işlem yapılıp yapılmadığı soruldu.

İmamoğlu suikast ihbarı ile ilgili “Ben de basından okudum. Bu tür hamleler olur, olmaz, yazılır, çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili ve ilgili olan kurum ve kuruluşların gerektiği zaman dilimlerinde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle, itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur, olacaktır da. Türkiye’mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizde, gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Ama aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz” dedi.

“ZATI MUHTEREMLERİ BU KONUYA DA İLGİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM”

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de başlattığı teftişe atıf yapan İmamoğlu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 80'e yakın müfettiş gönderip, her odada teftiş yapacağım diye en yüksek seviyede ilgi gösteren -ki teftiş edilmekten asla imtina etmiyoruz, korkmuyoruz- zatı muhteremleri bu konulara da azami ilgi göstermeyi davet ediyorum” dedi.

“MOBESE MİLLETVEKİLLERİNE Mİ BAĞLANDI?

İmamoğlu’na ihbar mektubunda yer alan, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restoranın MOBESE görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin “gözdağıdır, suikasttan önceki son adımdır” ifadesi hatırlatılarak “tedirgin misiniz?” sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu “Bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tarafı şu; hala bu kadar ayıp, bu kadar kötü bir durum bize yaşatan, yani MOBESE meselesi ciddi bir meseledir. Özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri, bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir yazımıza, soruşturmamıza henüz tek bir cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir. Sadece o ayıp değil ki. Bir bakıyorsunuz bir ağaç meselesi gündeme geliyor. Yine bir milletvekili bir MOBESE kaydını paylaşıyor. Herhalde tahmin ediyorum bu MOBESE meselesi bir linkle milletvekillerine mi bağlandı veya işte AK Parti'li bazı yetkililere mi bağlandı? Onlar üzerinden istendiğinde görüntüler paylaşılabiliyor mu? Böyle bir sistem mi var? Açıklasınlar bunu” diye konuştu.

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