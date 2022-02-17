Elektrik faturası AKP’li vekili de isyan ettirdi
Çiftçilik ve hayvancılık yapan AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı, kendisi dahil herkesin elektrik faturalarından muzdarip olduğunu belirtti. Postacı, “Bin 500 TL gelen hayvan damına 4 bin TL fatura geldi” sözleri ile isyan etti.
Partisinin Aydın Nazilli İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AKP Milletvekili Rıza Posacı, kendisinin de elektrik zamlarından etkilendiğini söyledi.
Herkesin elektrik faturalarından muzdarip olduğunu söyleyen Posacı yaptığı konuşmada kendisine ait hayvan damına gelen elektrik faturasından örnek verdi.
Posacı; “Ben hayvancıyım, bin 500 TL gelen hayvan damının elektriği 4 bin TL geldi. Tarımsal tarifeye çevirdim” diye isyan etti.
Posacı, çiftçilik ve hayvancılık yapanlara da tarifelerini değiştirmeleri çağrısı yaptı.