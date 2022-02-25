Emekli amiraller bildirisi: Emekli Tümamiral Tezeren ifade verdi

"Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan emekli tümgeneral Alper Çetin Tezeren ifade verdi.

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Kamuoyunda Emekli Amiraller Bildirisi olarak bilinen açıklamayla ilgili olarak 103 sanık hakkında, “Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan sanıkların ifadesinin bulundukları yerlerde alınmasına karar verilmesi üzerine 3 Şubat’tan itibaren talimat duruşmaları başlamıştı. 25 Nisan’a kadar sürecek olan talimat duruşmaları kapsamında, dün emekli tümamiral Cem Gürdeniz ile emekli tuğamiral Türker Ertürk İstanbul’da ifade vermişti. Dava, 21 Mart’ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülecek.

“TALİHSİZ ŞEKİLDE KÖTÜ NİYETLİ KAMPANYA BAŞLATILDI”

Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesini verdi. Tezeren savunmasında, Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen ifade hürriyeti hakkını kullandıklarını belirterek “Söz konusu metin, kamu menfaati ve çıkarları doğrultusunda, mesleki sorumluluk düsturuyla hazırlanmış olan bir düşünce açıklamasıdır. Kamuoyu ile duyuru başlığı altında paylaşılmasına rağmen birtakım kişi ve kurumlar tarafından, muhtıra benzeri gibi bir girişim olarak yansıtılmak istendi. Talihsiz bir şekilde en yüksek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu bir karalama, devlete, hükümete karşı bir girişimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatıldı. Hem sosyal medya platformları ile internet sitelerinde, hem de yerel basında, örgütlü ve organize bir şekilde yürütülen anılan karalama kampanyaları ve suç duyuruları ile şahsım ve meslektaşlarım nezdinde masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı açıkça ihlal edilmiştir” dedi.

“WHATSAPP GRUBUNU 10 YIL ÖNCE KURDUM”

Tezeren, Whatsapp grubunu kendisinin kurduğunu belirterek “Duyurunun taslak metinlerinin paylaşıldığı ADMEK-2 isimli Whatsapp grubu, 10 yıl kadar önce meslektaşlarım olan emekli amiraller ile birlikte olduğumuz bir yemek sırasında, aramızda, telefonlar ve e-posta kullanılarak sağlanan sosyal amaçlı haberleşmenin, modern bir imkan olan Whatsapp uygulaması kullanılarak, daha hızlı ve kolayca sağlanması, haberleşme kalite ve miktarının arttırılması gayesiyle, meslektaşlarımın talebi ve ısrarı üzerine şahsım tarafından kurulmuş ve belirli kurallar çerçevesinde yönetilmiştir” dedi.

Ülkede gündem yaratan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması ve üniformalı muvazzaf bir amiralin resmi makam aracı ile gittiği tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansıması üzerine Whatsapp grubunda tartışmaya başladıklarını ve hassasiyetlerini ifade edecek bir kamuoyu açıklaması yapılması konusunda mutabık olduklarını belirten Tezeren, “Bu konuda daha önce emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere daha birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır. Hatta, süreç o kadar şeffaf ve titiz yönetilmiştir ki duyuru metni kamuoyu ile paylaşılmadan önce biri avukat diğeri Askeri Yargıtay Başkanı olan iki farklı hukukçudan ilgili metnin herhangi bir suç unsuru barındırmadığına dair mütalaa alınmıştır. Bu durum dahi, somut olayda herhangi bir suç kastının mevcut olmadığının kanıtıdır” diye konuştu.

BERAATİNİ VE YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Alper Çetin Tezeren, “Montrö Sözleşme’si Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı için bir kilit görev üstlenmektedir. Yıllarca söz konusu Sözleşme’nin uygulayıcıları olarak, bu konuya dikkat çekmek ve önemi noktasında kamuoyunu bilgilendirmek mesleki yükümlülüğümüz dışında en tabii hakkımızdır. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri uzun seneler FETÖ yapılanması nedeniyle büyük acılar yaşamış, birçok kişi mağdur olmuş ve nihayetinde 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile bu gibi yapılanmaların ne kadar ciddi tehlikelere sebep olabileceği kamuoyu tarafından da görülmüştür. Emekli Amiraller Duyurusu’nun yayınlanması öncesinde, muvazzaf bir amiralin sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansıması konusu da tam olarak bu sebeple hepimizin tepkisini çekmiş ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, konunun hatırlatılması düşünülmüştür. Uzun seneler büyük bir gururla taşımış olduğum, bizler için şeref ve onur timsali olan üniformamızın, bu şekilde itibarının zedelenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. Yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tezeren, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını, duruşmalardan vareste tutulmasını ve beraatine karar verilmesini talep etti. Tezeren’in ifadesinin davanın görüleceği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

DHA

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