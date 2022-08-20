Emekliler promosyon kuyruğunda isyan etti: Bizi bu hale getirenler utansın

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte bankaların promosyon ücretleri de arttı. Promosyon ücretleri 8 bin liralara kadar çıkarken, emekliler promosyondan yararlanmak için bankalara akın etti. Saatlerce kuyrukta bekleyen emekliler, "Bizi bu kuyruklara mahkum edenler utansın. Bu maaş ile evi nasıl çekip çevirebileceğiz. Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam" sözleri ile isyan etti.

Kemal ATLAN

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Özel bankaların emekli promosyon ücretlerini arttırması nedeniyle bankalar önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Emekliler saatlerce sıcak altında kendilerine sıranın gelmesini bekledi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Eskişehir'de emekliler, özel bankaların 8 bin liraya varan promosyon uygulamasından yararlanmak için bankanın kentteki şubelerine akın etti. Özel banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Daha önce başka banka şubelerinden maaşlarını çeken emekliler, açıklanan promosyon miktarını duyunca, mevcut bankalardaki hesaplarını kapatarak daha yüksek promosyon veren banka şubelerine yöneldi. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Emekliler bankaya girebilmek için saatlerce sıcak altında banka önünde kendilerine sıranın gelmesini bekledi.

“3 SAATTİR BEKLİYORUM”

Banka önünde 3 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade eden emekli Zafer Dülger, “Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. Beklediğim banka, emekli promosyon ücretini 7 bin 750 TL'ye çıkardı. Daha önce bin 500 TL almıştım. Kamu bankası olduğu için promosyon ücretini artırmayınca hesabımı taşımak istedim. Alacağım promosyon parası ile borçlarımı kapatacağım” dedi.

“BURADAN EKMEK SIRASINA GİRECEĞİM”

Yaklaşık 2 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade eden Yaşar Tutkan, şunları söyledi:

“Sıcaktan tansiyonum çıktı. Pandemi ve yoğunluk nedeniyle bankanın içine de almıyorlar. Mecburen dışarıda sırada bekliyoruz. Daha önce promosyondan yararlandığım bankanın promosyon ücreti düşük olduğu için maaşımı taşımak istedim. Kamu bankaları da promosyon ücretlerini artırmalı. Emeklileri bu kuyruklara mahkum edenler utansın. Elime 5 bin lira bile emekli maaşı geçmiyor.

Bu maaş ile evi nasıl çekip çevirebileceğiz. Alacağım promosyon ücreti ile borcumu ödeyip, eksiklerimizi gidermeye çalışacağım. Evimizi rahatça geçindirebileceğimiz bir maaş istiyoruz. Aldığımız maaş eve gitmeden bitiyor. Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Bankadaki işimi hallettikten sonra da halk ekmek büfesinden ekmek almak için kuyruğa gireceğim.”

“BU MAAŞ İLE NASIL GEÇİNİLİR”

Banka kuyruğu bekleyen Rabia Ateş ise kamu bankalarının çok düşük promosyon ücreti verdiğini ifade ederek, “2 çocuğum var. Biri işsiz diğeri üniversitede okuyor. Eşim ve benim emekli maaşım haricinde bir gelirimiz de yok. Ev kirası 2 bin lira. Elektrik, su, doğalgaz, telefon derken bir maaş bunlara gidiyor. Her ay bir yerlerden kısmaya çalışıyoruz. Zaruri olmadığı sürece tüm ihtiyaçlarımızı erteliyoruz. Ama yine de yetiremiyoruz. Allah aşkına birisi de gelip bu maaş ile nasıl geçinileceğini bize göstersin” dedi.

“EMEKLİNİN ÇİLESİ BİTMİYOR”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de banka önünde promosyon kuyruğu çilesi çeken emeklilerin dertlerini dinledi. Özel bankaların önünde saatlerce promosyon işlemleri için kuyruk bekleyen emekliler ve ailelerinin dertlerini dinleyen Süllü emeklinin çilesinin bitmediğini belirterek şunları söyledi:

* Yüksek enflasyon rakamları ile açlık sınırının çok altında maaş alan, alım gücü her geçen gün düşen emekliler, bir kereliğine de olsa alacakları banka promosyonları ile rahat nefes alabilmek için, saatlerce kuyruklarda bekliyor.

* Geçim sıkıntısı içinde olan emeklilere kamu bankaları yaklaşık 750 TL promosyon ödemesi yaparken özel bankaların rekabeti ile 7 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri, kuşkusuz emeklilere cazip gelip geliyor.

* Ülkemizde yaklaşık 3 milyon 600 bin emekli, ne yazık ki son günlerde kamu bankalarının maaş promosyon bedellerinin düşük olması nedeni ile özel bankalara emekli maaşlarını taşımaya çalışıyor.

* Yıllarca verdikleri hizmet karşılığında en rahat edecekleri dönemde emeklilerin, böylesi bir çileye mahkûm edilmeleri kabul edilemez.

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