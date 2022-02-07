Emine Erdoğan’dan kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Emine Erdoğan, kendisinin ve eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" bilgisini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 5 Şubat’ta corona virüsü testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“VARLIĞINIZI BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR”

Durumlarının iyi seyrettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

* Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.

* Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim.

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