En düşük gelirli şehre milyonluk millet bahçesi

TÜİK verilerine göre; Türkiye’nin en düşük gelirli illerinin başında gelen Bitlis’e, TOKİ 94 milyon 123 bin liraya millet bahçesi yapmak için ihaleye çıktı...

Deniz AYHAN

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TÜİK verilerine göre en düşük gelirli illerin başında gelen Bitlis'e, 94 milyon 123 bin liraya, Millet Bahçesi yapılıyor. Yapımına bu ay başlanacak Millet Bahçesi, 500 gün içinde tamamlanacak. TOKİ, Bitlis Merkez Dereüstü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Millet Bahçesinin yapımı için 7 Ocak 2022'de ihaleye çıktı. İhale sonucunda Solmaz Taahhüt İnşaat Şirketi ile 2 Şubat 2022'de 94 milyon 123 bin TL'lik sözleşme imzalandı. 73 bin metrekarelik alana yapılacak. Millet bahçesi içerisinden dere de geçecek.

EN büyük İKİNCİ millet bahçesi

Bahçe içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, eğlence alanları, spor alanları, büfeler bulunacak. TOKİ, Bitlis'teki Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olduğu belirtilen Ahlat Millet Bahçesi yapımı için de 42 milyon 995 bin TL ödemişti. TOKİ son olarak 21 Ocak 2022'de 280 bin nüfuslu ve 32 bin 890 işsizin bulunduğu Bingöl'de 60 bin kişi sosyal yardımla geçinirken Bingöl'e 64 milyon 423 bin TL'ye ‘millet vadisi' çatısı altında millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapmak için sözleşme imzalamıştı. Proje 450 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.