Enes Kara dosyasının kapatılmasına CHP’den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, cemaat evindeki baskıları anlatıp yaşamına son veren Enes Kara'nın dosyasının kapatılmasını SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Ağbaba, “FETÖ’ye dokunan yanar zihniyeti başka cemaatler aracılığıyla sürdürülüyor. Enes’in davası kapanmayacak” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı olduğu ileri sürülen bir öğrenci evinde yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermesi sonrasında yürütülen soruşturma dosyası kapatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Enes Kara'nın intiharına ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının kapatılmasına tepki gösterdi.

HKP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Enes Kara olayının araştırılması ve sorumluların yargılanması için harekete geçmişti. HKP avukatları, Nur cemaati evinin sorumlularının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “İntihara Yönlendirme” ve “Anayasa'nın 2. ve 24. Maddesine aykırılık” gerekçesiyle 13 Ocak 2022'de Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da Nur cemaati yurdunda yaşamına son veren Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin yapılan suç duyurusunda, suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdi.

“ENES’İN ÖLÜMÜ İNTİHAR DEĞİL CİNAYETTİR”

Enes Kara’nın intiharıyla ilgili yürütülen soruşturma dosyasının kapatılmasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

“Enes Kara'nın intiharı ve acısı hâlâ aklımızda, hâlâ yüreğimizde. Enes ölmeden önce çektiği videoda kaldığı cemaat evindeki yoğun baskıları anlatmış “Burası tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim sadece 3 saat” diye psikolojik şiddeti teşhir edip canına kıymıştı.

Enes'in ölümü intihar değil, cinayetti. Enes'i devlet, aile, din tacirleri el birliğiyle öldürdüler. Şimdi de Yargıtay'ın kararı ile Enes'i ölüme sürükleyenler, valisinden milli eğitim müdürüne kaçak yurda izin verenler ile tüm sorumlular yargıdan kaçırıldı.

Biz yıllardır bu kaçak yurtların ve göz ardı edilen yapılanmaların özellikle gençler üzerindeki etkilerini gündeme getirdik ama Enes'i ailesi yalnız bıraktı, devlet yalnız bıraktı, şimdi yargı da konuyu kapattı.

Adalet ve vicdan duygusunu yitirmiş, tarikatlara teslim olmuş, Enes gibi binlerce gencimizin ıstırabını yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Arkalarında hangi güç olursa olsun ne Enes'in davasını kapatacaklar, ne de gencecik insanları bizden çalan bu tarikat düzeniyle mücadeleden bizi alıkoyacaklar” diye konuştu.

“ENES'İN KEMİKLERİ SIZLAMASIN DİYE…”

‘İktidarın cemaat ve tarikatlara teslim ettiği bu düzen bir milli güvenlik sorunudur' diyen Ağbaba,

“Açıkça bir kez daha söyleyelim. Enes'in ölümünün sorumlusu gençleri ve çocukları tarikatların eline düşürenler, bu tarikatları besleyip büyütenler ve sapkın fikirleriyle bir kast sistemi kurup gençlerin aklını yıkayan karanlık zihniyetlerdir.

Devletin her yanında yapılanmış bir paralel devlet gibi çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz İstanbul Esenler'de bir özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguluyorlar, bir bakıyorsunuz Anadolu'da küçücük çocukları istismar ediyorlar, yangın merdivenlerini kilitleyip gençlerin yanarak can vermesine neden oluyor, şikâyet etmesinler diye ailelerini tehdit ediyorlar, olur da şikâyet olursa devlet içindeki güçleriyle olaya müdahil olup konuyu kapatıyorlar.

İktidarın cemaat ve tarikatlara teslim ettiği bu düzen bir milli güvenlik sorunudur. Biz, başka Enesler olmasın diye laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Enes'in kemikleri sızlamasın diye bu konuyu unutturmayacağız.

Devran döndüğünde Enes gibi binlerce genci bu ıstırabı yaşatanlardan hesap soracağız. FETÖ'ye dokunan yanar zihniyeti başka cemaatler aracılığıyla sürdürülüyor. Enes'in davası kapanmayacak” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Enes Kara eylemine ters kelepçeyle gözaltı

İlginizi Çekebilir Enes Kara'nın intihar olayını haberleştiren gazeteciye 'ölüm' tehdidi