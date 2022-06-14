Erdoğan: Turkish Airlines değil, Türkiye Hava Yolları yazacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada resmi adını Turkey'den Türkiye'ye çevirmesine değindi: Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuştu.

– Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3-A aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4-A ve Türksat 5-B de uzaydaki yerini aldı. Geçen sene de Türksat 5-A ve 5’B’yi uzaya yolladık.

KÖTÜ BİR HABERİMİZ VAR

– Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımız İMECE’yi 2023’te fırlatıyoruz. Türksat 6A’yı da 2023 ortasında fırlatacağız. Böylece uzaydaki aracımız 10’a yükselecek.

– Ülkemizi hak ettiği yere getirecek adımları atıyoruz. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut veriyor. Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi projeleri ile uzayı fethetmeyi planlıyor. Teknofest’in ilk düzenlendiği 2018’den bugüne geldiği noktada ortaya koydukları neler başarabileceği ortadadır. Başlattığımız dijital seferberlikle, blok zincire kadar ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

– Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

– Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz.