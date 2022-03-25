Erdoğan’dan muhalefete sitem: Çağırdık, gelmediler

Tokat'ta havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Çanakkale Köprüsü'nün açılışına muhalefeti de çağırdık, gelin beraber açalım dedik, gelmediler" dedi.

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Tokat Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Türk Milleti büyük bir millettir. En zayıf, sıkıntılı döneminde yedi düvelin yüklendiği Çanakkale’yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. O Çanakkale’ye dünyanın 1 numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Fiyatı ne biliyor musunuz? 2.5 milyar euro.

“MUHALEFETİ DAVET ETTİK”

*Muhalefet konuşuyor. Muhalefeti davet ettik, gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Gelin de bu heyecanı beraber paylaşalım, gelmediler.

*Biz milletimizle beraber açtık. Siz de Tokat’tan zaten izlediniz. Bu millet bunlara layık. Japonya 1 numaralı köprüye sahipti, onu geçtik biz 1 numara olduk.

Gençler unutmayın, siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de eser ve hizmetleri ülkemize kazandırarak bu aziz millete layık olmayan gayret ediyoruz.

HAYAT PAHALILIĞI

*Ekonomide büyük mücadele yürütüyoruz. Türkiye yaşadığı hayat pahalılığı sorununu aşacaktır. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü azaltmaya çalışıyoruz.

*Açgözlülükten kaynaklı fiyat artışlarına karşı önlem alıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hepimizi güvenli, huzurlu bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın.

*Günü birlik sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Ekonomiden yaşanan çalkantılar tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrette yaptığımız zamla en yüksek zammı yaptık.