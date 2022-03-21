Erdoğan’dan ‘sosyal medya’ eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlak tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Forum Metaverse toplantısına katılıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum; 5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı.

*Evlatlarımızı kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice mecrayı, tuzağı, batağı bir kenara bırakıyorum.

*Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlak tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.

*Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar.

*Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesini gerektiriyor. Böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

*Ukrayna-Rusya krizi, dijital dünyada da kendi altyapınıza, kendi eşyalarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilsiniz yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA’larınızı, SİHA’larınızı, Akıncılarınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız.

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