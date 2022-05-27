Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu

AKP’li Esenler Belediyesi’ne ait olan ve TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen kamu binasının giriş katının börekçiye kiraya verilmesi mahkemelik oldu. CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında "görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” diyerek açıkladığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına para aktardığı iddiasıyla tekrar gündeme gelen TÜRGEV, İstanbul'un Esenler ilçesinde de krize neden oldu.

Esenler Belediye Meclisi’nin 2021 yılı şubat ayı oturumlarında, belediye ait 5 katlı ve toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip bina, vakfın talebi üzerine TÜRGEV’e 25 yıllığına tahsis edilmişti. Bina “Özel TÜRGEV Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu” olarak faaliyet göstermeye başladıktan sonra binanın giriş katı, vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmişti.

CHP'Lİ ÜYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esenler'in CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, belediye mülkünün usulsüz olarak kullanılması nedeniyle İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda belediye taşınmazının tahsis amacı dışında kullanıldığı halde tahsis işlemini iptal etmeyen Esenler Belediye Başkanlığı ve belediye mülkünü bedelsiz tahsis ederek görevini kötüye kullanan, kamu zararına neden olan ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİÇBİR İŞLEM YAPMAMIŞTIR”

Suç duyurusunda TÜRGEV'e tahsis edilen binanın zemin katının vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmesinin tahsis amacına aykırı olduğuna vurgu yapılarak “5393 sayının kanunun 75. Maddesi ‘d' bendinde tahsis edilen taşınmazın tahsis amacının dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edilmesi gerekirken Belediye Başkanlığı hiçbir işlem yapmamıştır” denildi.

“BELEDİYE 6 MİLYON TL KİRA ÖDÜYOR”

Kamu kaynağını kullanan yetkililerin, kamu kaynaklarını etkili, verimli ve yasaya uygun olarak kullanması gerektiği belirtilerek “Belediye başkanı ve ilgililer tahsis işlemi ile kamu zararına neden olmuşlardır. Esenler Belediyesi kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel şahıs ya da kuruluşlardan bina kiralayarak kendisi yılda 6 milyon TL kira ödemektedir. 5 bin 250 metrekare taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanmak yerine bir vakfa tahsis ederek belediyeyi zarar uğratmışlardır. Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerden en azami ölçüde faydalanmalarının sağlanması gerekirken zemin katı börekçiye kiraya vererek kazanç elde etmektedir” denildi.

“TAHSİS DE YASAYA AYKIRI”

Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre belediyelerin kendilerine ait taşınmazlarının mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilebileceğine dikkat çekilerek “Esenler Belediyesi kanunun açık hükmüne rağmen ortak hizmet protokolü ile belediyeye ait taşınmazı bir vakfa tahsis etmiştir” denildi. Belediye başkanı ve ilgili çalışanların bu tahsis işlemi ile yasanın açık kurallarına aykırı davranarak görevlerinin kötüye kullandıklarını iddia edildi.

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