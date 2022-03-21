Esnaf isyan etti: AKP ve MHP dükkanımın önünden geçmesin

Artan girdi maliyetleri sebebiyle dükkanını siftahsız kapatan esnaf, geçinemediğini belirterek iktidara isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elektrikten doğalgaza mazottan kadar bir çok girdi maliyeti artan ve işyerlerini siftah yapmadan kapatmak zorunda kalan esnaf, zamlar sebebiyle iktidara isyan etti. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Gördes ilçesinde esnaf ziyaret ederek yaşadığı sıkıntıları yerinde dinledi.

“BATTIK” DİYEN ESNAF: AKP VE MHP İŞYERİME GELMESİN

Gördes ilçesinde bir lokantaya giren CHP'li Başevirgen'in “İşler nasıl?” sorusuna esnaf isyan ederek karşılık verdi.

CHP'li Başevirgen'e “Battık artık battık. Kurtarın bizi” sözleriyle cevap veren lokanta işletmecisi tepkisini şu cümlelerle dile getirdi: “Yıllardır esnaflık yapıyorum. Ancak böyle bir yıl görmedim. Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın AKP'li kadın milletvekili ziyarete geldi. Bana, ‘Nasılsınız' dedi. Bende kendisine ‘Git ya git' diyerek tepki gösterdim. Bundan sonra AKP ve MHP işyerime gelmesin. Hatta dükkanımın önünden bile geçmesin. Artık köydeki insanlar cebinde parası olmadığı için ilçeye gelip lokantaya bile uğrayamıyor. Bizim nasıl geçmemizi beklerler.”

AKP SEMPATİZANI ESNAF: ALLAH BELASINI VERSİN

Ziyarette kendisinin AKP sempatizanı olduğunu söyleyen ancak zamlar sebebiyle geçinemediği için AKP'ye tepki gösteren esnaf ise şu cümlelere yer verdi: “750 lira kirasını ödediğim eve 550 lira elektrik faturası geldi. Neredeyse iki kira öder hale geldim.

Dükkanıma ise 2 bin lira elektrik faturası geldi. Aile desteği olmadan geçinemeyeceğim. Geçen hafta 130 liraya sattığım ürünü, şuanda 145 liraya alıyorum. Ben Adıyamanlıyım ve muhafazakarım. AKP sempatizanıyım. Ama artık Allah belasını versin.”

“KÖY BAKKALINDA ARTIK TAKAS DÖNEMİ BAŞLADI”

Giyim eşyası satan bir esnaf ise CHP'li Başevirgen'e ekonomik sıkıntının olumsuz boyutunu gözler önüne seren ilginç bir boyutunu anlattı.

Köylerde artık parayla değil, takas yöntemiyle alışveriş döneminin başladığını ifade eden esnaf şöyle konuştu: “İşler artık çok kötüye gidiyor. Geçtiğimiz günlerde köyden bir müşterim geldi. Bana anlattığı şeylerden şok oldum. Köy bakkalından artık parayla değil, takas yöntemiyle alışveriş yapıldığın söyledi.

Yumurta verip şeker veya yağ alıyorlarmış. Çünkü ilçe merkezine mazot yakıp gelmek yerine böyle bir yöntem yapıyorlarmış. Kimsenin cebinde para yok. Elektriğe gelen zamlar sebebiyle yanımdaki eczane sahibi işyerinde ışık açmıyor. İlaçları gün ışına bakıp okuyor. Durumuz gerçekten çok kötü.”

“GELECEĞİMLE İLGİLİ HAYAL KURAMIYORUM”

Üniversite mevzunu olmasına karşın iş bulamadığı için cep telefonu aksesuarları satan işyeri açtığını, ancak kazanamadığını belirten 22 yaşındaki esnaf ise derdini şöyle anlattı: “Aileden çiftçiyiz, kazanamadık. Okudum, iş bulamadım. Esnaf oldum, yine açım.

Fabrikaya iş başvurusu yaptığımda üniversite mezunu olduğum için beni nitelikli bulup işe almıyorlar. Ben ne yapayım, aç mı yaşayayım? Kendi vatandaşıma hizmet etmek için memleketimde kaldım, başka bir yere gitmeyi düşünmedim. Şimdi kendim ekmek yiyemiyorum. Asgari ücret 2 bin 800 TL iken de çalışıyordum, o zaman bugünkünden iyiydi.

Asgari ücret yüzde 50 artı diyorlar bunu yapana kadar ülkedeki refahı artırsınlar. Bekarım, geleceğimle ilgili hayal kuramıyorum. Nasıl evleneceğim, evimi nasıl döşeyeceğim? Hangi parayla yapacağım? 2 asgari ücretli bir aile zor geçiniyor. İnsanlar evine ekmek alamıyor. Gençlere de okuyun diyemiyorum, ben okudum burada ne işim var?”

“BİRÇOK ESNAF İŞYERİNDE BATTANİYE İLE OTURUYOR”

CHP'li Başevirgen gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde ayrıca ilginç bir manzara ile karşılaştı. Elektrik faturalarına gelen zamlar sebebiyle işyerinde elektrik sobası veya klima kullanmayan esnaf, soğuk kış gününde işyerinde üzerinde mont ve battaniye ile oturmaya başladı.

Elektrikli sobasını günde sadece 5-10 dakika açtığını ifade eden kadın esnaf şöyle konuştu: “Elektrik ocağını öğleden sonraları yakıyoruz. O saate kadar da dükkanda battaniye ve montlara sarılıp oturuyoruz. Elektrik faturası korkumuzdan 5-10 dakika yakıp ısınıyoruz, sonra geri kapatıyoruz. Yoksa soğuktan titriyoruz. Dizlerimizi müşteriler olmadığında polarla örterek oturuyoruz. Sobaları çalıştırmaya korkuyoruz. Masraflar çıkmıyor, emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyoruz. Malı da satamıyoruz, dükkanı da kapatamıyoruz. Satabilsem bugün kapatırım, Hiç olmazsa daha karlı olurum.”

“AÇLIK VE YOKSULLUK GİDEREK ARTIYOR”

Esnaf ziyaretinin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise, yaptıkları esnaf ziyaretlerinin bir öncekinden daha kötü bir tablonun ortaya çıktığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi: “Artık ziyaretlerimizde şunu görüyoruz. Esnafımızın durumu bir önceki ziyaretlerimizden daha kötü durumda.

Kimse siftah yapamıyor. Artık geçinemediklerini belirterek bir isyan çığlığı atıyorlar. Açlık ve yoksulluk giderek artıyor. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın çaresizliği ise her geçen gün büyüyor. Ancak birileri hala saraylardan ‘İyi olacağız' diye beyanlar vermeye devam ediyor. Artık şu şatafatlı saraylarından çıkıp, halkın içine girip yaşanan sıkıntıyı görsünler.”

İlginizi Çekebilir Vatandaş ekonomiyi bu sözlerle özetledi: Dünden kötü, yarından iyi