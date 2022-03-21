‘Evde sigara içme’ diyen ailesine kurşun yağdırdı! Anne öldü, baba ve kardeşler ağır yaralı

İstanbul’da 28 yaşındaki Reşit Yüksel, evde sigara içmesine izin vermeyen annesini silahla öldürdü. Babası ve 2 kız kardeşini ise yaraladı. Yaralı babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan yakalandı.

Habip ATAM

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Sancaktepe'de yaşanan olay geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. İddiaya göre, Reşit Yüksel evde sigara içiyordu. Annesi ve babası bu sebeple oğullarına tepki gösteriyordu. Olay günü Reşit Yüksel yeniden sigara yaktı. Annesi Çiçek Yüksel (48) duruma tepki göstererek oğlundan sigarayı söndürmesini istedi.

ANNE, BABA VE KARDEŞLERİNİ VURDU

İddiaya göre, Reşit Yüksel, annesinin tepki göstermesine sinirlendi. Odaya geçerek eline silah aldı. Önce annesi Çiçek Yüksel'e daha sonra da babası Ahmet Yüksel'e ateş etti. Yüksel'in kız kardeşleri de açılan ateş sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi.

ANNESİ ÖLDÜ BABA AĞIR YARALI

Kısa sürede olay yerine giden polis, kanlar içinde 4 kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Gelen ambulans görevlileri, anne Çiçek Yüksel'in öldüğünü, Ahmet Yüksel ve iki kızının yaralı olduğunu belirledi. Ahmet Yüksel kızları ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ahmet Yüksel'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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