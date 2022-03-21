Faik Öztrak: Saray hükümeti milleti tamamen unuttu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bu yıl tarımda OHAL ilan edilmesi gerektiğini aylardır söylüyoruz. Çiftçimizin ayağa kaldırılması için bu şart diyoruz ama ne yazık ki saray hükümeti milleti tamamen unuttu, vatandaşın sesini duymuyor halini görmüyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez’de MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında konuştu. Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Dünyamız zor günlerden geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşının 26’ncı günündeyiz. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş yüzünden 3 milyon 300 bin Ukraynalı ülkesini terk etmiş, 9 milyon 500 bin kişi evinden yurdundan olmuş. Bu savaşta bebekler öldü sadece 3 haftada 816 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkemiz kuzeyimizdeki bu savaşa 2018’de fiilen hayata geçen ucube rejim elinde saray mamulü büyük bir buhranı yaşarken yakalandı. Sarayın kibirlisi yanlış ekonomi politikalarıyla hızla yıprattığı devlet yönetimiyle ülkeyi 70 Cent’e muhtaç etmişti.

‘Nas’ dedi ‘Pas’ dedi Merkez Bankası’nda mefulü çekti, paramızı pul etti, enflasyon rekorlar kırıyor, kuyruklarda milletimiz perişan işte bu savaşa görülmemiş bir işsizlik ve hayat pahalılığı içindeyken çok kırılgan bir ekonomik yapıda hazırlıksız yakalandık.”

“YENİ EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARA ÇOK ACİL İHTİYACIMIZ VAR”

“Geçtiğimiz hafta bizim de üyesi olduğumuz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan kriz hakkında bir rapor yayınladı. OECD’ye göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 2022’de küresel büyümeyi 1 puan aşağıya çekecek. Yine bu işgalin küresel enflasyona katkısı ise 2.5 puan olacak. Fakat bazı ülkelerin bu savaştan çok daha fazla etkileneceği çok açık. Bunların arasında Türkiye en başlarda yer alıyor.

OECD’in raporuna göre Türkiye, Rusya’dan enerji ithalatındaki sıkıntıdan en fazla etkilenecek 3 ülkeden biri olarak gösteriliyor. Bu sarayın kötü yönetimi sonucu enerjide Rusya’ya aşırı bağımlı hale gelmemizin bir neticesi. Milletimizin hayat pahalılığı altında, ezilen kesimlerini odağına alan yeni ekonomik ve sosyal politikalara çok acil ihtiyacımız var.

Türkiye’de gıda enflasyonu Şubat ayında yüzde 66’ya çıkmış. Genel başkanımız aylar öncesinden sarayı uyardı. Kayda değer hiçbir şey yapmadılar. Ülkemiz dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 5 ülkeden biriydi, işte bu savaşa bu şartlarda yakalandık. Kuzeyimizdeki savaş biraz daha uzarsa gıda güvenliği açısından ilerde ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor.”

“SARAY HÜKÜMETİ MİLLETİ TAMAMEN UNUTTU”

“Biz bu yıl tarımda OHAL hal ilan edilmesi gerektiğini aylardır söylüyoruz. Çiftçimizin ayağa kaldırılması için bu şart diyoruz ama ne yazık ki saray hükümeti milleti tamamen unuttu, vatandaşın sesini duymuyor halini görmüyor.

Şimdilerde sarayın kibirlisi hangi devlet adamlarıyla görüştü, bunun üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Dış politikayı iç siyasete malzeme ettiğinizde bu görüşmeleri ballandıra ballandıra anlattığınızda aç bıraktığınız milletimizin karnı doyuyor mu?”

“KÖPRÜ GÜZEL AMA MİLLETTEN ÇOK YANDAŞA GÜZEL”

“Bir araştırma kuruluşunun raporuna göre, kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle 2021-2045 döneminde bir avuç yandaş müteahhide dolarla avroyla verilen, garantilerin toplamı 153 milyar dolar. Bu raporda, geleneksel yöntemlerle 100 liraya yapılabilecek bir şehir hastanesinin, 170 liraya çıktığı da hesaplanmış.

Bu hafta sonu büyük törenlerle açılan Çanakkale Köprüsü'nde de durum farklı değil. Köprü güzel! Ama milletten çok, yandaşa daha güzel! Feribotla günlük 12-13 bin geçiş yapılan Çanakkale'de köprüye 12 yıl boyunca günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Hem de dolarla avroyla hesaplanarak.

Geçmeyen araç başına ödenecek garanti parası 15 Euro + KDV. Yani bugünkü kurla 290 lira. Geçiş ücreti, Avrupa'daki enflasyona göre de, Euro cinsinden artacak. Köprüden geçmenin maliyeti Bugün 290 lira, önümüzdeki dönemdeki Avro kuru ve Avrupa enflasyonuyla Yarın kim bilir kaç lira…”

“200 LİRACIK BU ÜLKEDEKİ EN DEĞERLİ BANKNOT”

“Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde, geçiş ücretinin ‘200 lira-cık’ olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın ‘cık’ dediği 200 lira, asgari ücretlinin bütün bir gün çalışarak elde ettiği gelirinden, 60 lira fazla. Nitekim, Erdoğan da tören alanına getirdiği kalabalığa ‘Pahalı mı’ diye sorduğunda, ‘Pahalı’ yanıtını aldı. Erdoğan'ın ufak gördüğü ‘200 liracık’ dediği 200 lira, Bu ülkedeki en değerli banknot…

Ayıptır. Yazıktır. Günahtır. Erdoğan'ın açıkladığı fiyata göre; 290 liralık geçiş ücretinin 200 lirası geçenden alınacak. Ama Kars'ta, Iğdır'da, Şanlıurfa'da oturup, bu köprülerden geçmeyenler de, köprüden geçmiş gibi para ödeyecek.”

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