Fatsa’da ikinci siyanür tehlikesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde halkın tepkilerine rağmen 2014 yılından itibaren çalışan ve siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin ruhsatını mahkeme iptal etmişti. ÇED süresi de dolan şirket yeni ÇED raporu ve alan genişletmek için başvuru yaptı. Çevreciler ve vatandaşlar daha büyük alana yayılacak olan şirkete karşı mücadele başlattı.

İsmail AKDUMAN

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Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılından itibaren siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak 2011 tarihinde tamamlandı. Kasım ayında ise Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin şirketin ruhsatının iptali için Samsun Bölge İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme de madenin telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak, şirketin alan genişletme çalışması yapmak için yeniden ÇED raporu almaya başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

DAHA BÜYÜK BİR ALANA YAYILACAK

ORÇEV (Ordu Çevre Derneği), Şirketin başvurduğu alanın miktarı ise 393,54 hektar olduğunu ve mevcut alandan daha büyük bir alan kadar genişleme talebi yaptığını belirtti. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu alanda siyanür kullanılması halinde önce Fatsa ve Ünye ilçelerinin sonra da çevre ilçelerin denizi ile akarsularının kullanılamaz hale geleceğini ileri sürerek, “Maden sahaları yalnızca buralar değil. Ünye, Aybastı, Korgan, Kumru, Akkuş, Gürgentepe, Ulubey, Kabadüz, Altınordu, Gölköy, Mesudiye ilçelerindeki alanlar da eklendiğinde Ordu'da orman ve tarım arazisi kalmayacak” denildi. ORÇEV, Altıntepe Madencilik şirketinin kapasite artırımı için yaptığı ÇED başvurusu için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacağını açıkladı.

“ÇED RAPORU VERİLMEMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Davanın avukatı Nur Hilal Gündüz, İDK toplantısına şirkete tekrar ÇED raporu verilmemesi için mücadele edeceklerini söyleyerek, “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra ÇED raporu için bazı düzeltmeler yapmışlar. Alan genişletme talebinde bulunuyorlar. Asit havuzları yapacaklar. İki taraf bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapılacak. Tekrar ÇED raporu verilmemesi için mücadele edeceğiz. Eğer bakanlık izin verirse tekrar yargıya gideceğiz” diye konuştu.

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