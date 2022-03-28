Görevden alınan Osman Uzun’la ilgili muhalefetten ilk açıklamalar

Et fiyatlarında yapılan zam sonrası "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un görevden alınmasıyla ilgili muhalefetten açıklamalar geldi.

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Et fiyatlarında yapılan zam sonrası “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle büyük tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, görevinden alındı.

Osman Uzun’un görevinden alınması için günlerdir çağrılarda bulunan muhalefetten gelişmeyle ilgili ilk açıklamalar geldi.

“BİR NUMARALI SORUMLU BUNA MUHTAÇ EDENLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı. Halbuki kuyruklara tam da AKP’ye yakışan bir çözüm getirmişti. Kuyruk rezilliğinin bir numaralı sorumlusu vatandaşı kırmızı ete, ayçiçek yağına, bayat ekmeğe muhtaç edenlerdir” dedi.

“AKP’NİN ZİHNİYETİNİ YANSITIYORDU”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, “Neden görevden alındı ki tam da AKP'nin zihniyetini yansıtıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

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