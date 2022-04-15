Hakimden şaşırtan talep: ‘Sağlıkta şiddete yüksek ceza, eşitlik ilkesine aykırı iptal edilsin’

İzmir'de bir hakim, doktora, hemşireye, sağlık çalışanına karşı işlenen suçlarda cezanın yarı oranında artırılması kuralının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Hakim kuralın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda her gün bir doktorun, bir hemşirenin ya da sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı haberi gelmesi tüm toplumda bir hassasiyet oluşturdu. Şiddetin önlenmesi için çeşitli çalışmalar, etkinlikler yapılırken İzmir’de bir hakimden farklı bir çıkış geldi.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, sağlık çalışanına tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılamakta olduğu sanık hakkında cezanın yarı oranında artırılması kuralının Anayasa’ya aykırı olduğunu ve iptalini istedi.

“DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN DAHA YÜKSEK”

Hakim başvuru kararında özetle şu iddialar ileri sürüldü:

Ceza mevzuatında tüm kamu görevlilerine görevlerinden dolayı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının cezalarını artıran ortak düzenlemelerin bulunduğu,

Bu konudaki tek istisnanın Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin olduğu,

İtiraz konusu kuralların ise sağlık çalışanlarına yönelik anılan suçların cezasını diğer kamu görevlilerine göre daha fazla artırdığı,

Bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu…

“SON YILLARDA ARTTI, AMAÇ SUÇU ÖNLEMEK”

Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İtiraz konusu kurallar diğer kamu görevlilerine karşı işlenen tehdit suçlarından farklı olarak sağlık çalışanı olan kamu görevlilerine karşı işlenen tehdit suçlarında yarı oranında bir artırım yapılmasını öngörmektedir.

Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez hizmetlerdendir.

Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.

Kuralların öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM: OY BİRLİĞİYLE REDDİNE

Kuralın “Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan tehdit (madde 106) suçu” yönünden Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve itirazın REDDİNE OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

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