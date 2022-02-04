Hariri, Türk Telekom’un parasını bikini mankeniyle yemiş

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Asrın yolsuzluğu ile halk 30 milyar dolar soyuldu. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe’ye yedirdi’’ dedi.

Veli TOPRAK

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Türk Telekom'un, 2005 yılındaki özelleştirilmesi Meclis'te tartışıldı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Asrın yolsuzluğu ile halk 30 milyar dolar soyuldu. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe'ye yedirdi'' dedi.

Telekom'u alan Hariri ailesi üyelerinden Saad Hariri'nin Seyşel adalarında tanıştığı manken Merwe'ye 16 milyon dolar verdiği mahkeme kayıtları ile ortaya çıkmış, ünlü mankenin de 10 milyon dolara okyanus manzaralı bir villa satın aldığı belirlenmişti. Erdoğdu şunları söyledi: “2005 yılında Telekom yok fiyatına ve yüzde 55'i 6,5 milyar dolara Hariri ailesi ile Saad Hariri'ye satıldı. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Merwe'ye 16 milyon dolar nakit, 10 milyon dolar da gayrimenkul olarak yedirdi. Telekom'u 6,5 milyar dolara sattık; 4,5 milyar dolarını bankalarımızdan kredi kullandılar. Kredisini, satın alınmasını bankalar ödedi. Telekom'dan 12,5 milyar dolar para çekildi.'' Önerge üzerine konuşan AKP Kars Milletvekili ve Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan ise Telekom özelleştirmesini savundu.