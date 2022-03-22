Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı, hayatını kaybetti

Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti.

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Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı.

TAMİRHANEYE GÖTÜRDÜ

Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl’ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi’nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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