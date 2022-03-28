Hava sıcaklıkları hızla artacak: Yaz yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre mart ayının son günlerinde bahar havası kendini iyiden iyiye hissettirecek. Hava sıcaklıkları birçok şehirde 20 dereceye yaklaşacak. Yağışlar sadece kısa süreli ve hafif olarak kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye son yılların en soğuk mart aylarından birini geride bırakırken bahar havası kendini hissettirmeye başlıyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor, güneşli günler adım adım geliyor. Bugün kıyılarda 20 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklık değerleri hafta ortasından itibaren tüm yurtta yükselecek. Marmara Bölgesi’nin doğusunda sıcaklık değerlerinin 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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