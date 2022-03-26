Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayarak yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Sosyal medya hesabından yapılan haritalı açıklamada, “(27 Mart – 2 Nisan 2022) Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artmaya devam edeceği ve batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayarak yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

DOĞU BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz’de rüzgarın yarın (27.03.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

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