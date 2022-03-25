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HDP’li ve DBP’li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

TBMM Başkanlığı'na HDP'den 9, DBP'den de 1 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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HDP’li ve DBP’li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis’e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Dosyalar arasında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ile Tayip Temel, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’a ait dosyalar bulunuyor. (DHA)

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