Hulusi Akar’a ‘hakaret’ten yargılanan Ahmet Zeki Üçok yeniden beraat etti

Sosyal medya hesabından 2018 yılında, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan yargılanan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok hakkında yeniden beraat kararı verildi.

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Sosyal medya hesabından 2018 yılında, o dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2019 yılında Üçok hakkında beraat kararı verildi. Müşteki Hulusi Akar'ın avukatlarının dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği karar bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından dosya yeniden Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

“HUKUKEN SUÇ DEĞİL”

Ahmet Zeki Üçok'un avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, yerel mahkemenin beraat kararı verdiği, müştekinin istinaf başvurusu üzerine kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozulduğu hatırlatıldı. Üçok'un paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamı içerisinde kaldığı ve hukuken suç oluşturmadığı kaydedildi.

Müşteki avukatı tarafından sunulan dilekçede ise, Hulusi Akar'ın olay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmakta olduğu, halen Milli Savunma Bakanı olarak görevini devam ettirdiği kaydedilerek, sanık Ahmet Zeki Üçok'un Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımında, Akar’a yönelik paylaşımının hakaret mahiyetinde olduğunu belirtildi.

SAVCI MÜTALAADA BERAAT İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Üçok'un “Sn. Cumhurbaşkanım, 250 şehit verdiğimiz 15 temmuz planlayıcısı iki generale beynim ve kalbim diyecek kadar Fetö’den bihaber, her hareketi ile sizi, TC Devletini, Hükümetini zora koyan ve herkese dava açan Gnkur.Bşk Hulusi Akar’ı 2018 YAŞ’ında lütfen emekli edin” şeklinde bir paylaşım yaptığını kaydetti. Mütalaada, suça konu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığının anlaşıldığı belirtilerek, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep edildi.

BERAAT KARARINA HÜKMETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığını belirterek, Ahmet Zeki Üçok hakkında beraat kararı verilmesine hükmetti.

ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI BELİRTİLDİ

Gerekçeli kararda, “Sanığın Twitter hesabından sarfedildiği paylaşılan sözlerin yerleşik Yargıtay kararları, AİHS ve uygulamalarına göre de, Anayasanın 26. maddesinde yer alan ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.' kapsamında ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında korunması gereken kişisel değer yargısı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğinden kullanılan bu ifadelerin eleştiri sınırları içinde kaldığı, sanığın eleştiri sınırlarını da aşmadığı, sözlerin içerik itibariyle kişisel haklara saldırı niteliğinde hakaret sözlerini oluşturmadığı ve hakaret kastının bulunmadığı, bu şekliyle atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı sonuç ve vicdani kanaatine varılarak sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir” denildi.

“BU KARARLARI TANIMAM DİYOR”

SÖZCÜ'ye konuşan Ahmet Zeki Üçok, şu ifadeleri kullandı;

*Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın şahsıma karşı açtığı hakaret davası üçüncü defa beraatle sonuçlanıyor. İnanıyorum ki tekrar kararı bozdurmak için elinden geleni yapacaktır. Bu nasıl bir dirençtir anlamadım.

*Mahkemeler beraat veriyor ama sayın bakan bu kararları tanımam diyor. Ülkemizin geldiği durumun en acı yansımalarından birisini yaşıyoruz. Kendilerini ülkenin sahibi sanan üstencilerin tahammülsüzlüğünün görüntüsüdür bu.

*Emrindeki askerler 251 vatandaşımızı katletmişler, demokrasinin kalbi Meclisimizi bombalamışlar, Başkomutanları Cumhurbaşkanının konutunu tarayıp torunlarıyla beraber öldürmeye kalkışmışlar ama sayın Akar'ın umurunda değil.

*Bu olay Japonya'da olsaydı Genelkurmay Başkanı intihar eder harakiri yapardı. Ben ‘görevden alın' dedim diye bana hakaretten dava açıyor. İbret olsun hepimize. İşte böyle ölüyor demokrasiler. Ama unutmasınlar biz halkız ve yaptıkları her şeyin farkındayız.

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