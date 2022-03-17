İBB Meclisi’nde tahsis gerginliği: ‘Eyüp Belediyesi, TÜGVA’nın şubesi mi?’

TÜGVA Genel Merkezi’nin 2019’dan beri işgal ettiği bitişiğindeki İBB arazisi, tartışmalar arasında AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin TÜGVA’ya kestiği ecrimisil cezasını engellemek için Eyüpsultan Belediyesi’nin aracılık ettiğini söyleyerek “Eyüpsultan Belediyesi TÜGVA’nın şubesi mi?” diye tepki gösterdi. AKP’liler de “Kurumların ismini gündeme getirerek itibarsızlaştırmak doğru değil” savunması yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının son birleşimi, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oturumda, AKP grubunun 14 Mart tarihli ilk oturumda, TÜGVA Genel Merkezi tarafından 2019 yılından beri işgal edildiği için İBB'nin hukuki süreç başlattığı yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisinin, AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsisi için verdiği teklif jet hızıyla gündeme alındı.

Hukuk Komisyonu, mevcut imar fonksiyonları korunmak kaydıyla tahsis teklifini uygun buldu. Karar AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti ile kabul edildi. Komisyon raporunun oylanması öncesinde tartışma çıktı.

“TÜGVA GASBETTİ”

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat, önce tahsis edilen parsellerin bitişiğinde AKP döneminde İBB arazisine Eyüp Gençlik Merkezi olarak başlayan ve sonrasında satışı yapılarak TÜGVA Genel Merkezi olan binanın tartışmalı yapılış sürecini anlattı. Polat şu değerlendirmelerde bulundu:

* TÜGVA Genel Merkezi bu binayı kullanmakla kalmamış, yanındaki araziyi de duvar ve tellerle çevirerek gasp etmiştir. Hiçbir ecrimisil (işgal tazminatı) ödemeksizin uzun yıllar kullanmış, resmen çökmüştür.

* TÜGVA’ya diğer işgal edilen kamu arazilerinde olduğu gibi 2021'de ecrimisil gönderildi. Ancak ecrimisil ihbarnamesi alınınca her nedense Eyüp Belediyesi’ndeki meclis üyesi arkadaşlarımız koşa koşa bir önerge hazırlayıp tahsis kararı çıkartmaya çalıştılar. Zamanlama çok manidar. Niye arkadan dolaşıyorsunuz? Samimiyseniz TÜGVA olarak ecrimisili ödersiniz. Kamunun hakkını kamuya verirsiniz. Ondan sonra da İBB ile görüşürsünüz.

* Parasını verdikten sonra kurallara uyduktan sonra İBB neden anlaşma yapmasın? Sizin ne gibi bir muafiyetiniz var diğer vakıflardan, derneklerden, yandaş olmanın dışında. Vatandaşa gelince ecrimisil ödeyecek, TÜGVA’ya gelince ödemeyecek. Ne kadar arkadan dolaşmaya çalışırsanız çalışın biz yetimin hakkını size yedirmeyeceğiz.

“KURUMLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAYIN”

AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz de “Kurumların ismini bu mecliste sürekli gündeme getirerek itibarsızlaştırmak doğru değil. Bunun siyasi malzeme konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar burayı ‘falanca kuruma vereceksiniz' vesaire gibi ifade ederek niyet okuyorlar. Burası 5 tane parselden oluşan bir kadastral boşluk gibi yani bir parsel artığı gibi bir yer. Hiçbir şekilde kullanılmayan atıl bir alandı. Biz belediye olarak yeşillendirdik, güzelleştirdik” dedi.

İBB'nin kestiği ecrimisili de yüksek bulan Gürbüz “El insaf. 2021 yılı için aylık 356 bin liralık ecrimisil kesilmiş. Rezidans mı kiralıyorsunuz?” diye konuştu. Gürbüz, Eyüpsultan Belediyesi olarak bu alanı oradaki gençlerin, zaman zaman gelen üniversite öğrencilerin kullanımına sunacaklarını söyledi.

“BU VAKIFLAR KAYIRILDI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da şunları söyledi:

* Hiçbir kurumu itibarsızlaştırmak gibi bir amacımız yok. Ak Parti Sözcüsü, Ümit Kaftancıoğlu ve Türkan Saylan isimlerinin sokaklara verilmesi tartışılırken '25 yılda bizim camiamızda siyaset yapmış her hangi birinin isminin verilmesini teklif etmiş miydik?' diye sormuştu.

* AK Parti grubu 25 yılda kendi camiasından birinin ismini verdi mi bilmiyorum ama kendi camialarının önde gelen isimlerinin bulunduğu dernek ve vakıflarla çok sayıda iş yaptı ve büyükşehir bütün imkanlarını bu vakıflara kullandırdı. Bu vakıflar kayırıldı. Sadece 10-15 tane vakıf ve dernek dışında kimseye su bile içirilmediği bir süreç yaşadık.

“İBB, TÜGVA İÇİN 10 MİLYON KİRA ÖDEDİ”

Tartışma konusu olan TÜGVA Genel Merkezi'nin çevresindeki 1000 metrekarelik alanın kamuya açık olması gerekirken duvarlarla çevrildiğini söyleyen Balyalı “Sadece vakfa giden insanlar kullanıyor” dedi. AKP döneminde İBB'nin yaptığı çeşitli protokollerle TÜGVA için kiraladığı 10 binaya ve yurda yaklaşık 10 milyon lira ödediğini hatırlatan Balyalı “Bu bütün İstanbul'un parasıydı” dedi.

“İBB'Yİ VAKFIN ŞUBESİ GİBİ KULLANDILAR”

Eyüpsultan Belediyesi'nin genel merkez binasının çevresindeki parsellere kesilen ecrimisilin ödenmesini engellemek için aracılık etmeye çalıştığını belirten Balyalı şunları söyledi:

* Vakfın kendisi gelsin, talepte bulunsun. Eyüpsultan Belediyesi TÜGVA'nın şubesi mi? İBB'ye sordunuz mu burada ne yapacaksınız diye? Orada bir mezarlık var, belki mezarlığa giden yaşlı vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği bir hizmet planlıyoruz.

* Sadece ilgili vakfın ecrisimisil ödemesini engelleme çabası. Yine ayrıcalıklı işler. Vakıf ecrimisil ödesin ve alanı açsın, bütün vatandaşların yararlanacağı bir hale getirsin. İBB ve Eyüpsultan Belediyesi bu vakfın şubesi değil. Geçmişte İBB'yi vakfın şubesi gibi kullandılar ama biz buna artık müsaade etmeyeceğiz.

“VAKFA ALERJİLERİ VAR”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Bu taşınmazın başka amaçla kullanılmaması için mevcut fonksiyonu korunsun dedik. Yapılaşma mümkün değil. Kullanıma açık yeşil alan, o şekilde de kullanılacak. Arkadaşların vakıf alerjisi var” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin Beylikdüzü'nde yaptığı sitelerin kamuya terk ettiği arazilerin siteye dahil edilip işgal edildiğini savundu ve belediyenin buraya ecrimisil kesmesini istedi. Kaynar “Bu şehir kamu arazisini işgal etmiş bir belediye başkanı yönetiyor” dedi.

“ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ORADA”

Balyalı da Kaynar'a yanıt vererek şunları söyledi:

* Muhammet bey konunun ağırlığı altında ezilince meseleyi başka yere çekmeye çalıştı. İmamoğlu, İBB başkanı olmadan önce 5 yıl Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı. Devletin bütün imkanları kullanılarak İmamoğlu'nun başkanlık dönemi incelendi bir usulsüzlüğe rastlanmadı. MOBESE görüntüleri ile takip ediyorlar.

* Devletten istedikleri belgeyi alıyorlar, yargıya gittiklerinden istedikleri sonucu çıkartıyorlar. Yargının, müfettişlerin bulamadığı en ufak bir usulsüzlüğü varsa Çağlayan Adliyesi orada. Burada hamaset üretmeye gerek yok, her şey elinizde. Yargı elinizde, devletin imkanları elinizde, bütün denetim imkanları elinizde. Sonuna kadar kullanın bir tek şey bulamazsınız.

İBB'nin geçmiş dönemine ilişkin bir dizi usulsüz saptadıklarını ve bu müfettiş raporlarına İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğunu hatırlatan Balyalı “Muhammet bey sizden bir ricam var. Suçluların adalet önüne çıkabilmesi, suçsuzların da aklanabilmesi için lütfen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin el koyduğu dosyaların yargıya intikal etmesini sağlayın” çağrısı yaptı.

“VATANINA HİZMET EDEN GENÇLER YETİŞİYOR”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Balyalı'nın yargı ile ilgili sözlerini eleştirerek “Yargı sizin zamanınızda ideolojik bir bakış açısına sahipti. Google'dan derledikleri gazete kupürleri ile Türkiye'nin en büyük partisini kapatmaya çalışan yargı mensuplarını biliyoruz. Hepsi sizin akıl hocanızdı. Yargının bağımsız tarafsız şekilde vicdanı ile karar vermesinden yanayız” dedi.

Gökkuş, “Siz bu vakıfları tanıyor musun? Türk kültürüne, bilimine, sanatına hizmet edecek vatanını milletine hizmet eden gençler yetişiyor” diye konuştu.

“ÇİFTER ÇİFTER MAAŞ ALDILAR”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “İBB gibi büyük bir kurumun belli vakıflarla anılması üzücü. Toplum da İBB bu vakıflarla niye ilişkiye girmiş diye merak ediyor. TÜGVA'nın İBB'de onlarca yetkilisi çalışmış çifter çifter maaş almış. Bu kurumun siyaset üreten siyasetle angaje olmuş vakıflarla artık anılmaması gerekiyor” diye konuştu.

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