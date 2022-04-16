İbrahim Kalın: “Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz”

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Fatih Merkez Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kalın, "‘Mescidi Aksa’da ki yaşanan hadiseleri de şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kırmızı çizgimiz olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saat 24.00 sıralarında Fatih Belediyesi'nin Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ev sahipliği yaptı. Turan'ın açılış konuşmasından sonra sözü alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuşmasına Mescid-i Aksa'nın önemi ile başladı. Kalın, ‘Mescidi Aksa'da ki yaşanan hadiseleri de şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kırmızı çizgimiz olduğunun altını çizmek istiyorum'' diye konuştu. Konuşmasının devamında modern dönemle bir takım kafa karışıklığının olduğunu belirten Kalın, “İyi yaşam sadece maddi değil, maddi ihtiyaçlar da önemli tabii ki ama insanın daha ötesine ihtiyaç var. Eşrefi mahlukat olduğuna inanıyorsa insan akıl ve erdemle ortak bir yaşam biçimi kurmaya çalışmalı'' ifadelerini kullandı.