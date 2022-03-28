İğneada açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, hafta sonunda İstanbul açıklarında etkisiz hale getirilen mayının ardından, bugün de İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

MSB’den yapılan açıklamada, mayını etkisiz hale getirmek çalışmasının başladığı ifade edilerek, “Bugün sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” denildi.

Rusya kısa süre önce işgal ettiği Ukrayna’nın limanlarından birçok mayının Karadeniz’e sürüklendiği uyarısında bulunmuştu…

Ukrayna ise Rusya’nın bu iddiasını reddetmişti. Hafta sonunda Karadeniz’den İstanbul boğazı girişine doğru bir mayın daha tespit edilmiş ve etkisiz hale getirilmişti.

Savunma Bakanlığı’nın hafta sonu yaptığı açıklamada mayının nereden geldiği konusunda bilgi verilmemiş, ancak konunun Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğü belirtilmişti. (DHA, Reuters)

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