İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa özgür olmazdık

‘Denizcilik Şenlikleri’nin açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Bazı çevreler tarafından eleştirilen Lozan ve Montrö antlaşmalarının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu antlaşmalar olmasa, özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj (bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi) Bayramı'nı, Kadıköy Caddebostan sahilinde 3 gün sürecek ‘Denizcilik Şenlikleri' ile kutlamaya başladı.

1-2-3 Temmuz günleri arasında sürecek şenlikler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla başladı. Deniz üzerinde yaptığı şovla izleyenlere keyifli anlar yaşatan dünya backflip rekortmeni Kahraman Aktaş'ın, Caddebostan Plajı açıklarına kurulan platforma çıkan İmamoğlu'na Türk bayrağı sunması, renkli görüntüler oluşturdu.

Bayrak devir-tesliminin ardından şenliklerin açılışının yapan İmamoğlu, konuşmasına, “Kabotaj Bayramı, bizim tarihimiz açısından önemli bir gün. Ne yazık ki son süreçte, biliyorsunuz en fazla Lozan Antlaşması’na birçok mesnetsiz, tabansız, bilgi yoksunu suçlama yapıldı. Ama biz biliyoruz ki, bu toprakları hem birçok yükten kurtarmış hem de geleceğe dair çok özel adımlar atılmış önemli bir antlaşmadır. Dünya tarihinde yapılmış önemli antlaşmalardan birisidir. Aynen Montrö’de olduğu gibi. Ki Montrö’nün nasıl bir deniz barışı sağladığını hep birlikte Karadeniz’deki o süreçte hep birlikte yaşadık” sözleriyle başladı.

“LOZAN VE MONTRÖ OLMASA ÖZGÜR OLMAZDIK”

“Lozan’la beraber, özellikle kapitülasyonların topraklarımıza yüklediği yük, limanların bize ait olmaması, denizlerdeki kısıtlılık, hepimizin çok canını sıkan bir şey olurdu bugün olsaydı” diyen İmamoğlu, “Aslında özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı. Ama işte bu antlaşma sonucu yapılan süreçle beraber denizlerimizin kayıtsız, şartsız limanlarımızın sahibi olduk. Ve bugün aslında yaptığımız kutlama, bu yönde bir kutlama. Emeği geçen güzel Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün milletimizin Kabotaj Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nin genç bir deniz olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Tarihin çok yakın zamanlarında oluşmuş olan bu iç denizin, ayrı bir hassasiyetle korunması lazım. Tabii dünden bugüne, bugünden yarına bir süreçten bahsetmiyoruz. Artık bundan sonra en az 20 yıl, 30 yıl bir planlamayla özellikle Marmara’ya kıyısı bulunan başta İstanbul olmak üzere, bütün şehirlerin tarım alanlarının, sanayi alanlarının yeniden gözden geçirilip, yani tabiri caizse kötü bir kullanıma değil, düzenli bir kullanıma kavuşan bu dünya güzeli coğrafyanın artık geçen yıl yaşadığımız müsilaj sorunu gibi, bu tür tehditlerle bir daha karşı karşıya kalmaması için en üst seviyede çabayı göstermemiz şart” diye konuştu.

“MARMARA, HALİÇ VE BOĞAZ'I KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ”

Marmara'nın yanı sıra, Haliç ve İstanbul Boğazı'nın korunmasına ve temizlenmesine dönük çalışmaları özenle yürütmeye devam ettiklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Tabii yanı sıra plajlarımız çok önemli. Plajlarımız hem artırılıyor hem düzenleniyor hem de kıyı alanlarının daha fazla kullanılması için, en üst seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Denizlerimiz bu anlamda korunduğu sürece, bizlerindir. Yaşatıldığı sürece, bizlerindir.

* Kaldı ki yaşadığımız dönemde kullandığımız bu alanların sahibi değil, aslında bir emanetçisi olduğumuzu da asla unutmamalıyız. Bu bilinci hep beraber elde edindiğimiz gibi, gelecek nesle de bu yönüyle aktarmamız şart. Bu coğrafyanın sahibi olmak, bu coğrafyada yaşamak ayrıcalık.

* Ama bir o kadar da sorumluluk. Bu anlamda bizler, yerel yönetimler olarak ve bütün kamu kuruluşları ve tabii ki burada yaşayan milyonlarca insanımız, işte denizlerin koruyucusu, kollayıcısı, elbette ki aynı zamanda kullanıcısı olacak.”

“İSTANBUL'UN SİMGESİ VAPURLARIMIZI KORUYORUZ”

İstanbul kıyılarının deniz sporlarına yönelik düzenlenmesi çalışmalarının da sürdüğünü belirten İmamoğlu, şunları belirtti:

* “Aynı zamanda, İstanbul’un simgesi olan vapurlarımızı koruyoruz, tamir ediyoruz. Hem de kendi tersanemizde. Çürümeye bırakılmış olanları hayata geçiriyoruz, başta Paşabahçe vapuru olmak üzere.

* Kentimizin simgelerini yine İstanbul Boğazı’nda bir tarihi bir süsü, simgesi gibi kullanmaya ve insanlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz.

* Yeni deniz taksilerimizi yine Boğaz'da ve Marmara kıyılarında hizmetinize sunarak, yine İstanbul’un özenli bir şekilde, özel bir biçimde kullanıma sunulması, denizleri daha çok ulaşımda da kullanmaya dönük attığımız kıymetli adımlar.”

İmamoğlu ve kendisine eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, konuşmanın ardından düzenlenen yağlı direk yarışmasını da ilgiyle izledi.

ETKİNLİKLER 3 GÜN SÜRECEK

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, halkın geniş katılımıyla, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde, 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinliklerde Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz toplamda 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

SAHİL KONSERLERİ

Farklı tarzda sanatçıların sahne alacağı şenliklerde, şehrin farklı noktalarında 34 konser düzenlenecek. İstanbul yepyeni bir açık hava mekanı Festival Park Kadıköy, 1 Temmuz'da Ayhan Sicimoğlu Ve Latin All Stars konserine ev sahipliği yapacak. Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK Ve Rumeli Orhan Kemal'in aralarında olduğu sanatçılar Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek gibi şehrin sahil noktalarında dinleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

PLAJLAR SPORLA HAREKETLENECEK

İstanbullular, plajlarda spora ve eğlenceye doyacak. Şehrin kuzeyinden güneyine kadar en sevilen plajlarında renkli aktiviteler düzenlenecek. Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karaburun, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajları, yağlı direk yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışlarına ev sahipliği yapacak.

MALTEPE'DE SU SPORLARI FESTİVALİ

İBB iştiraki Spor İstanbul, ‘Denizcilik Şenlikleri' kapsamında Su Sporları Festivali düzenleyecek. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, rekabet dolu müsabakalara sahne olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışlarında mücadele edecek. Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak su topu karşılaşmalarıyla başlayacak. Üç gün boyunca 4 farklı branşta gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle devam edecek.

SÖYLEŞİLERDE DENİZCİLİK KONUŞULACAK

‘Denizcilik Şenlikleri'nde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra şehrin denizcilik kültürü ve birikimi de söyleşi ve atölyelerde anlatılacak. Söyleşilerde spor, edebiyat, iklim değişikliği konuları, İstanbul'un denizle ilişkisi bağlamında ele alınacak. Atölyelerde halat yapımı, taş boyama ve ağ örme deneyimlenecek. Sergi, dans gösterileri ve gezilerin mavilikle iç içe 3 gün yaşatacağı ‘Denizcilik Şenlikleri'ne dileyen İstanbullar ücretsiz olarak katılabilecek. Detaylı programa https://kultursanat.istanbul/denizin-sehrinden-denizcilik-senlikleri/ adresinden ulaşılabilecek.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutluyoruz.